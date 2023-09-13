Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Зарплати у 2024 році: компанії озвучили плани з підвищення оплати праці arrow

Зарплати у 2024 році: компанії озвучили плани з підвищення оплати праці

13 вересня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — у 2024-му бізнес підвищить оплату праці
Офісні працівники. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Такі результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Читайте також:

Зарплата в 2024 році

Згідно з опитуванням, близько 87% компаній планують піднять рівень заробітних плат для своїх співробітників наступного року. Зокрема, 46% можуть підвищити виплати до 10%, 41% — на 10-20%. Минулого року  підвищили зарплати 73% компаній.

Проте лише 1% компаній хочуть скоротити рівень заробітної платні, і 12% мають намір залишити на колишньому рівні.

Порівняно з 2022 роком збільшилась кількість компаній, які хочуть запровадити нові інвестиційні проєкти: із 19% до 26%. При цьому середня вартість запланованих проєктів  зросла до 8 млн доларів (у середньому 3 млн доларів цьогоріч).

Зросло число компаній, котрі планують інвестиції у різні соціальні ініціативи: з 60% до 65%. У середньому бізнес має намір спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% від прибутків підприємства.

Близько половини опитаних компаній — 58% очікують позитивної динаміки розвитку власного бізнесу наступного року. Так, 2022 року таких налічувалося 47%.

Мінімальна зарплата українців

У 2024 році влада планує у два етапи підвищити мінімальну зарплау українців:

  • із 1 січня 2024 року — до 7,1 тис. грн;
  • із 1 липня 2024 року — до 8 тис. грн.

Ще мають намір збільшити посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) до 3,19 тис. грн (із 1 січня).

Водночас у Міністерстві економіки запропонували підвищити мінімальну зарплатню з 2024-го на 14,2% — до 7,65 тис. грн, а ЄТС — до 3,44 тис. грн.

Зараз мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до національного парламенту для обговорення.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз