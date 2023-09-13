Зарплати в Україні — у 2024-му бізнес підвищить оплату праці

Офісні працівники. Фото: Unplush

Український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Такі результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

Читайте також:

Зарплата в 2024 році

Згідно з опитуванням, близько 87% компаній планують піднять рівень заробітних плат для своїх співробітників наступного року. Зокрема, 46% можуть підвищити виплати до 10%, 41% — на 10-20%. Минулого року підвищили зарплати 73% компаній.

Проте лише 1% компаній хочуть скоротити рівень заробітної платні, і 12% мають намір залишити на колишньому рівні.

Порівняно з 2022 роком збільшилась кількість компаній, які хочуть запровадити нові інвестиційні проєкти: із 19% до 26%. При цьому середня вартість запланованих проєктів зросла до 8 млн доларів (у середньому 3 млн доларів цьогоріч).

Зросло число компаній, котрі планують інвестиції у різні соціальні ініціативи: з 60% до 65%. У середньому бізнес має намір спрямовувати на соціальні проєкти близько 6% від прибутків підприємства.

Близько половини опитаних компаній — 58% очікують позитивної динаміки розвитку власного бізнесу наступного року. Так, 2022 року таких налічувалося 47%.

Мінімальна зарплата українців

У 2024 році влада планує у два етапи підвищити мінімальну зарплау українців:

із 1 січня 2024 року — до 7,1 тис. грн;

із 1 липня 2024 року — до 8 тис. грн.

Ще мають намір збільшити посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) до 3,19 тис. грн (із 1 січня).

Водночас у Міністерстві економіки запропонували підвищити мінімальну зарплатню з 2024-го на 14,2% — до 7,65 тис. грн, а ЄТС — до 3,44 тис. грн.

Зараз мінімальна зарплата становить 6,7 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував розгляд законопроєкту, згідно з яким передбачається збільшити фінансування з державного бюджету на суму, що перевищує 300 млрд гривень. Ініціатива вже направлена до національного парламенту для обговорення.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.