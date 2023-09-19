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Зарплати виплачуватимуть по-новому: що зміниться для чоловіків та жінок

19 вересня 2023 10:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати платитимуть по-новому для чоловіків та жінок — що зміниться
Працівники в офісі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні в рамках виконання стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці зарплати виплачуватимуть по-новому. В уряді пояснили, що зміниться для чоловіків та жінок.

Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.

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Зарплати чоловіків та жінок

Як зазначають у відомстві, уряд схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Очікується, що вона запрацює до 2030 року.

У Мінекономіки розповіли, що Україна приєдналася до Міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц", а також Міжнародної коаліції за рівну оплату праці.

Хоч за останні шість років різниця в оплаті праці жінок та чоловіків скоротилась на 7,4%, до 18,6%. Однак показник перевищує аналогічне значення у низці країн Європейського Союзу (ЄС).

Метою стратегії є не тільки осучаснення трудового законодавства для забезпечення рівної оплати праці, а й зміна фундаментального світогляду українців. Також це посприяє жінкам у підвищенні впевненості, що вони можуть обіймати керівні посади з гідною заробітною платою, а чоловіки зможуть поєднувати трудові обов’язки та сімейні.

Реалізація стратегії до 2030 року передбачає втілення кількох головних пунктів:

  • нівелювання стереотипів та дискримінації за гендерною ознакою;
  • вдосконалення трудового законодавства щодо рівної оплати праці — у новій редакції закону "Про працю" запроваджується принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі, що посилить ефективність судового захисту;
  • створення умов, за яких можна буде поєднувати професійні та сімейні обов'язки.

Зарплати в Україні у 2024 році

В ухваленому урядом проєкті бюджету-2024 передбачене підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи:

  • у січні 2024 року — до 7,1 тис. грн;
  • у квітні 2024 року — до 8 тис. грн.

У погодинному розмірі оплата буде на рівні:

  • з січня — 42,6 грн за годину;
  • з квітня — 48 грн за годину.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.

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