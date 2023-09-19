Зарплати платитимуть по-новому для чоловіків та жінок — що зміниться

Зарплати виплачуватимуть по-новому: що зміниться для чоловіків та жінок
В Україні в рамках виконання стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці зарплати виплачуватимуть по-новому. В уряді пояснили, що зміниться для чоловіків та жінок.
Про це інформує пресцентр Міністерства економіки України.
Зарплати чоловіків та жінок
Як зазначають у відомстві, уряд схвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці. Очікується, що вона запрацює до 2030 року.
У Мінекономіки розповіли, що Україна приєдналася до Міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц", а також Міжнародної коаліції за рівну оплату праці.
Хоч за останні шість років різниця в оплаті праці жінок та чоловіків скоротилась на 7,4%, до 18,6%. Однак показник перевищує аналогічне значення у низці країн Європейського Союзу (ЄС).
Метою стратегії є не тільки осучаснення трудового законодавства для забезпечення рівної оплати праці, а й зміна фундаментального світогляду українців. Також це посприяє жінкам у підвищенні впевненості, що вони можуть обіймати керівні посади з гідною заробітною платою, а чоловіки зможуть поєднувати трудові обов’язки та сімейні.
Реалізація стратегії до 2030 року передбачає втілення кількох головних пунктів:
- нівелювання стереотипів та дискримінації за гендерною ознакою;
- вдосконалення трудового законодавства щодо рівної оплати праці — у новій редакції закону "Про працю" запроваджується принцип однакової оплати за працю рівної цінності незалежно від статі, що посилить ефективність судового захисту;
- створення умов, за яких можна буде поєднувати професійні та сімейні обов'язки.
Зарплати в Україні у 2024 році
В ухваленому урядом проєкті бюджету-2024 передбачене підвищення мінімальної заробітної плати у два етапи:
- у січні 2024 року — до 7,1 тис. грн;
- у квітні 2024 року — до 8 тис. грн.
У погодинному розмірі оплата буде на рівні:
- з січня — 42,6 грн за годину;
- з квітня — 48 грн за годину.
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Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.
Також ми писали, що в Україні минулого місяця зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн.