Робота з високою зарплатою — топ-10 гарячих вакансій

Няня з маленькою дитиною. Фото: Unplush

Українські роботодавці поділилися пропозиціями роботи, куди потрібні нові працівники якнайшвидше. До списка потрапили як робітничі професії, так і творчі.

Відповідне опитування провів популярний кадровий портал Work.ua.

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Продавець-консультант

У Києві шукають продавця-консультанта у сфері продажів із досвідом від одного року. Серед обов’язків: зустрічати клієнтів у салоні, робити презентації продукції та послуг компанії. Зарплата — до 18 тис. грн (ставка за вихід + бонуси).

Декоратор вікон

Також терміново шукають декоратора для навішування штор. Можна без досвіду, проте потрібно бути уважним до деталей, з розвинутими навичками комунікації. З-поміж обов’язків: перевірка якості готових виробів, прасування та навішування. Зарплата — до 20 тис. грн (плюс відсоток від замовлень).

Комплектувальник

Пропонують роботу комплектувальником у Києві. На посаді потрібно займатися прийманням та розміщенням товару, збором та пакуванням замовлень, проведенням інвентаризації. Бажаний досвід роботи на складі з харчовими продуктами. Зарплата — до 19 тис. грн.

Укладальник на склад

У Дніпрі шукають укладальника товару на аптечний склад. Робота передбачає фізичні навантаження, є денні та нічні зміни. Кандидат має бути уважним, пунктуальним, відповідальним. Зарплата — 15 тис. грн.

Водій в офіс

У Києві пропонують терміново роботу водієві в офіс. Основна вимога — водійське посвідчення категорії B та С, власне авто, водійський досвід від п'яти років. Зарплата — 23 тис. грн.

Налагоджувальник устаткування

У Дніпропетровській області пропонують роботу налагоджувальника устаткування. Серед обов’язків: ремонт, налагодження та обслуговування устаткування ліній харчового виробництва. Доставка до місця роботи на службовому авто. Зарплата — 21,5 тис. грн.

Зварювальник-аргонщик

У Київській області терміново шукають зварювальника-аргонщика на підприємство харчової галузі. Працівник повинен проводити ремонтні та монтажні роботи. Надають безкоштовне житло та харчування. Зарплата — 40 тис. грн.

Викладач німецької мови

Також у Києві для дистанційної роботи якнайшвидше хочуть знайти викладача німецької мови. Необхідна профільна освіта та рівень німецької мови від В2. Надаються готові матеріали для проведення курсів. Зарплата — 25 тис. грн.

Няня

У Києві терміново шукають няню для догляду за новонародженою дитиною. Серед вимог — досвід роботи у родинах та знання української. З-поміж обовʼязків — розвиток дитини, прогулянки та гігієна. Пропонують графік роботи 5/2 з 10:00 до 19:00. Зарплата — від 35 тис. до 38 тис. грн.

SMM, influence marketing manager

Також у столиці якнайшвидше хочуть знайти SMM, influence marketing manager для роботи у фешн або б’юті-індустрії, з досвідом ведення сторінок у Tik Tok, навичками створення фото- та відеоконтенту. Знання англійської на рівні не менше B1. Зарплата — до 25 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що українські громадяни можуть отримувати високу заробітну плату, близько 3,6 тисячі євро на місяць. Йдеться про роботу в Норвегії, доступну для біженців.