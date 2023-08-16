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Зарплати у 148 тис. грн: українцям запропонували вигідну роботу

16 серпня 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 148 тис. грн — яку роботу пропонують українцям
Євровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські громадяни можуть отримувати високу заробітну плату, близько 3,6 тисячі євро на місяць. Йдеться про роботу в Норвегії, доступну для біженців.

Про це йдеться у спеціалізованій групі у соцмережі Facebook.

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Яку роботу можуть отримати українці в Норвегії

Зокрема, відомі особливості працевлаштування українських громадян у Норвегії. Насамперед важливо те, що немає жодної дискримінації під час працевлаштування громадян з України. Однак значною перевагою є знання мови — норвезької чи англійської. Тобто ті, хто володіє англійською, отримають більші вигоди під час працевлаштування.

Попри це, є багато вакансій із великими зарплатами, де не вимагають знання мови. Серед них робота:

  • електриком;
  • механіком;
  • співробітником на виробництві;
  • вантажником;
  • водієм;
  • зварювальником;
  • покоївкою;
  • помічником у порту;
  • офіціантом.

Зарплати та витрати в Норвегії

Відомо, що у середньому заробітна плата в Норвегії становить 4,7 тис. євро на місяць. Зокрема, електрикам у середньому платять 4,2 тис. євро, прибиральникам — 4 тис. євро, малярам — 3,69 тис. євро.

Водночас вартість життя у Норвегії також дорога. Зокрема, оренда невеликої квартири у середньому коштує 1,6 тис. євро. Близько 80 євро коштує проїзд громадським транспортом. Дорого обійдуться продукти.

У великих містах набагато більше шансів на працевлаштування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Чехія влітку змінила правила допомоги українцям. Зокрема, зміниться розмір виплат та умови проживання.

Також ми писали, що в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

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