Работа с высокой зарплатой – топ-10 горячих вакансий

Няня с маленьким ребенком. Фото: Unplush

Украинские работодатели поделились предложениями работы, куда требуются новые работники как можно быстрее. В список попали как рабочие профессии, так и творческие.

Соответствующий опрос провел популярный кадровый портал Work.ua.

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Продавец-консультант

В Киеве ищут продавца-консультанта в сфере продаж с опытом от одного года. Среди обязанностей: встречать клиентов в салоне, производить презентации продукции и услуг компании. Зарплата — до 18 тыс. грн (ставка за выход + бонусы).

Декоратор окон

Также срочно ищут декоратора для навешивания штор. Можно без опыта, однако нужно быть внимательным к деталям, с развитыми навыками коммуникации. Среди обязанностей: проверка качества готовых изделий, утюжка и навешивание. Зарплата — до 20 тыс. грн (плюс процент от заказов).

Комплектовщик

Предлагают работу комплектовщиком в Киеве. На должности следует заниматься приемом и размещением товара, сбором и упаковкой заказов, проведением инвентаризации. Желательный опыт работы на складе с пищевыми продуктами. Зарплата — до 19 тыс. грн.

Укладчик на склад

В Днепре ищут укладчика товара на аптечный склад. Работа предполагает физические нагрузки, есть дневные и ночные смены. Кандидат должен быть внимательным, пунктуальным, ответственным. Зарплата — 15 тыс. грн.

Водитель в офис

В Киеве предлагают срочно работу водителю в офис. Основное требование — водительское удостоверение категории B и С, собственное авто, водительский опыт от пяти лет. Зарплата — 23 тыс. грн.

Настройщик оборудования

В Днепропетровской области предлагают работу настройщика оборудования. Среди обязанностей: ремонт, отладка и обслуживание оборудования линий пищевого производства. Доставка к месту работы на служебном автомобиле. Зарплата — 21,5 тыс. грн.

Сварщик-аргонщик

В Киевской области срочно ищут сварщика-аргонщика на предприятие пищевой отрасли. Работник должен производить ремонтные и монтажные работы. Предоставляют бесплатное жилье и питание. Зарплата — 40 тыс. грн.

Преподаватель немецкого языка

Также в Киеве для дистанционной работы как можно быстрее хотят найти преподавателя немецкого языка. Необходимо профильное образование и уровень немецкого языка от В2. Предоставляются готовые материалы для проведения курсов. Зарплата — 25 тыс. грн.

Няня

В Киеве срочно ищут няню по уходу за новорожденным ребенком. Требование — опыт работы в семьях и знание украинского. Среди обязанностей — развитие ребенка, прогулки и гигиена. Предлагают график работы 5/2 с 10:00 до 19:00. Зарплата — от 35 тыс. до 38 тыс. грн.

SMM, influence marketing manager

Также в столице поскорее хотят найти SMM, influence marketing manager для работы в фэшн или бьюти-индустрии, с опытом ведения страниц в Tik Tok, навыками создания фото- и видеоконтента. Знание английского языка на уровне не менее B1. Зарплата — до 25 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что украинские граждане могут получать высокую заработную плату, около 3,6 тысячи евро в месяц. Речь идет о работе в Норвегии, доступной для беженцев.