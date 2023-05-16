СБУ повідомила про підозру олігарху Павлу Фуксу

Павло Фукс. Фото: znaj.ua

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його підозрюють у фінансових махінаціях з українськими стратегічними підприємствами, а також у систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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У чому підозрюють Павла Фукса

Як встановили в СБУ, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. Слідство дійшло висновку, що холдинг олігарха шукав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Згодом компанія за безцінь викуповувала у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих підприємства, що надавало холдингу Фукса змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи просто доводили до банкрутства.

"У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн", — зазначили в СБУ.

Які санкції наклали на компанії Фукса

Павлу Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

"У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА", — додали в СБУ.

Хто такий Павло Фукс

Павло Фукс народився 27 жовтня 1971 року у Харкові. Є засновником девелоперської компанії Mos City Group. 18 червня 2021 року РНБО запровадила санкції проти Фукса.

"Що стосується Фукса, санкції накладені за ситуацію, пов’язану з газовидобувною компанією "Голден Деррік" — це ліцензії, про які йшлося: людина, яка за один день усе це отримала, подала в суд на указ президента", — зазначав тоді секретар РНБО Олексій Данілов.

Санкції передбачали обмеження торгових операцій, заборону виводити гроші за межі України, анулювання ліцензій та дозволів. Його також позбавили права брати участь у приватизації та оренді державного майна.

Нагадаємо, БЕБ та СБУ прийшли з обшуками в компанії олігарха Дмитра Фірташа. Йому самому та топменеджерам його компаній, залучених до злочинної схеми, оголосили підозру. У холдингу Фірташа Group DF спростували всі звинувачення на адресу топменеджерів компанії та олігарха. Більше того, там порівняли обшуки на підприємствах з "епохою більшовицького військового комунізму" та заговорили про європейські цінності.