СБУ сообщила о подозрении олигарху Павлу Фуксу

Павел Фукс. Фото: znaj.ua

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Павлу Фуксу. Он подозревается в финансовых махинациях с украинскими стратегическими предприятиями, а также в систематическом уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщила прессслужба СБУ .

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В чем подозревают Павла Фукса

Как установили в СБУ, с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Следствие пришло к выводу, что холдинг олигарха искал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей, имевших кредиты в обанкротившихся банках.

Впоследствии компания за бесценок выкупала у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих предприятий, что предоставляло холдингу Фукса возможность вмешиваться в их хозяйственную деятельность. Затем активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, блокировали их деятельность или просто доводили до банкротства.

"В ходе этих махинаций злоумышленники получали сверхприбыли и уклонялись от уплаты налогов. Например, только от одной из таких сделок сумма ущерба государству достигает почти 100 млн грн", — отметили в СБУ.

Какие санкции наложили на компании Фукса

Павлу Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

"В рамках уголовного производства наложен арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в противоправной деятельности компании, права требования по более чем 1600 выкупленным кредитам, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов уже передана в управление АРМА", — добавили в СБУ.

Кто такой Павел Фукс

Павел Фукс родился 27 октября 1971 в Харькове. Является основателем девелоперской компании Mos City Group. 18 июня 2021 года СНБО ввел санкции против Фукса.

"Что касается Фукса, санкции наложены за ситуацию, связанную с газодобывающей компанией "Голден Деррик" - это лицензии, о которых говорилось: человек, который за один день все это получил, подал в суд на указ президента", — отмечал тогда секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции предусматривали ограничение торговых операций, запрещение выводить деньги за пределы Украины, аннулирование лицензий и разрешений. Его также лишили права участвовать в приватизации и аренде государственных имуществ.

Напомним, БЭБ и СБУ пришли с обысками в компании олигарха Дмитрия Фирташа. Ему самому и топ-менеджерам его компаний, вовлеченных в преступную схему, объявили подозрение. При этом в холдинге Фирташа Group DF опровергли все обвинения в адрес топ-менеджеров компании и олигарха. Более того, там сравнили обыски на предприятиях с "эпохой большевистского военного коммунизма" и заговорили о европейских ценностях.