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Щомісячна допомога у 6,7 тис. грн: хто і як може отримати

22 червня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 6,7 тис. грн — хто і як може отримати
Грошові купюри у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні держава надає щомісячну допомогу у 6,7 тис. гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Її можуть оформити роботодавці за деяких умов.

Про це йдеться у матеріалах Державного центру зайнятості.

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Як отримати допомогу у 6,7 тис. грн

Згідно з розпорядженням уряду, компенсацію на оплату праці надають за працевлаштованих офіційних безробітних з числа переселенців. Її виплачують не більше шести місяців, а саме — кожен непарний місяць упродовж року. Головною умовою є надання гарантії зайнятості ВПО за період, що перевищує тривалість виплат удвічі.

Також роботодавці мають можливість оформити компенсацію витрат на оплату праці за надання роботи громадянам, які отримали статус ВПО після 24.02.2022 року. Програмою допомоги можуть скористатися роботодавці, які під час воєнного стану працевлаштовують ВПО на основі строкового/безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема й за сумісництвом. 

Які документи необхідні

Компенсацію виплачують щомісяця упродовж двох місяців у розмірі 6,7 тис. гривень за кожного працевлаштованого громадянина. Її здійснюють у розмірі фактичного обсягу витрат на оплату праці таких осіб, проте не більше розміру двох мінімальних заробітних плат, тобто 13,4 тис. гривень.

Щоб отримати допомогу, роботодавці мають подати до центру зайнятості заяви та копії підтверджувальних документів про працевлаштування ВПО, завірені в установленому законом порядку.

Обрати центри зайнятості можна зі списку або на онлайн-мапі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Світовий банк (СБ) дав нову оцінку щодо ситуації з бізнесом в Україні на другий рік війни з Росією. Попри складні обставини з безпекою в країні, більшість підприємців продовжують працювати.

Раніше повідомлялося, що деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

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