Допомога у 6,7 тис. грн — хто і як може отримати

Грошові купюри у руках. Фото: google.com

В Україні держава надає щомісячну допомогу у 6,7 тис. гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Її можуть оформити роботодавці за деяких умов.

Про це йдеться у матеріалах Державного центру зайнятості.

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Згідно з розпорядженням уряду, компенсацію на оплату праці надають за працевлаштованих офіційних безробітних з числа переселенців. Її виплачують не більше шести місяців, а саме — кожен непарний місяць упродовж року. Головною умовою є надання гарантії зайнятості ВПО за період, що перевищує тривалість виплат удвічі.

Також роботодавці мають можливість оформити компенсацію витрат на оплату праці за надання роботи громадянам, які отримали статус ВПО після 24.02.2022 року. Програмою допомоги можуть скористатися роботодавці, які під час воєнного стану працевлаштовують ВПО на основі строкового/безстрокового трудового договору (контракту), гіг-контракту, зокрема й за сумісництвом.

Які документи необхідні

Компенсацію виплачують щомісяця упродовж двох місяців у розмірі 6,7 тис. гривень за кожного працевлаштованого громадянина. Її здійснюють у розмірі фактичного обсягу витрат на оплату праці таких осіб, проте не більше розміру двох мінімальних заробітних плат, тобто 13,4 тис. гривень.

Щоб отримати допомогу, роботодавці мають подати до центру зайнятості заяви та копії підтверджувальних документів про працевлаштування ВПО, завірені в установленому законом порядку.

Обрати центри зайнятості можна зі списку або на онлайн-мапі.

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