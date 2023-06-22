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Ежемесячное пособие в 6,7 тыс. грн: кто и как может получить

22 июня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 6,7 тыс. грн — кто и как может получить
Денежные купюры в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государство оказывает ежемесячное пособие в 6,7 тыс. гривен за трудоустройство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Его могут оформить работодатели при некоторых условиях.

Об этом говорится в материалах Государственного центра занятости.

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Согласно распоряжению правительства, компенсацию на оплату труда дают за трудоустроенных официальных безработных из числа переселенцев. Ее выплачивают не больше шести месяцев, а именно — каждый нечетный месяц в течение года. Главным условием является предоставление гарантии занятости ВПЛ за период, превышающий продолжительность выплат вдвое.

Также работодатели могут оформить компенсацию расходов на оплату труда за предоставление работы гражданам, которые получили статус ВПЛ после 24.02.2022 года. Программой помощи могут воспользоваться работодатели, которые во время военного положения трудоустраивают ВПЛ на основе срочного/бессрочного трудового договора (контракта), гиг-контракта, в том числе и по совместительству.

Какие документы необходимы

Компенсацию выплачивают ежемесячно в течение двух месяцев в размере 6,7 тыс. гривен за каждого трудоустроенного гражданина. Ее осуществляют в размере фактического объема расходов на оплату труда таких лиц, однако не больше размера двух минимальных заработных плат, то есть 13,4 тыс. гривен.

Чтобы получить помощь, работодатели должны подать в центры занятости заявления и копии подтверждающих документов о трудоустройстве ВПЛ, заверенных в установленном законом порядке.

Выбрать центры занятости можно из списка или на онлайн-карте.

Что еще стоит знать

Напомним, Всемирный банк (ВБ) дал новую оценку ситуации с бизнесом в Украине на второй год войны с Россией. Несмотря на сложные обстоятельства безопасности в стране, большинство предпринимателей продолжают работать.

Ранее сообщалось, что некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

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