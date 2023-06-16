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Перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому: що треба знати

16 червня 2023 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому — що треба знати
Фінансові підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

Про деталі проведення перевірок розповіла народна депутатка Ніна Южаніна.

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Що треба знати про перевірки бізнесу

Як зазначила Южаніна, йдеться про постанову № 553 про спрощення здійснення позапланових перевірок українських підприємств за зверненням фізосіб, які постраждали від діяльності компаній, без отримання згоди від Міністерства економіки.

Згідно з нею, позапланові перевірки здійснюватимуть за зверненням громадянина чи групи людей про порушення, що завдали шкоди їхнім правам, законним інтересам, життю та здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи держбезпеці. При цьому потрібні документи чи копії, що підтверджують відповідні порушення (за наявності) підприємством.

Зараз позапланові перевірки за зверненням постраждалих осіб відбувається виключно за умови отримання погодження від Мінекономіки.

Термін здійснення відповідних перевірок не змінили. На це так само відводиться не більше 10 робочих днів, а що стосується суб'єктів малого підприємництва, то не більше двох.

Варто зауважити, що до проєкту закону №8401, який передбачає повернення довоєнної системи оподаткування, перевірок бізнесу та штрафів, внесуть низку поправок. Деякі з них передбачають продовження мораторію на низку видів перевірок. Вони стосуються більшості перевірок першої та другої групи платників єдиного податку. Також обмежать підстави для внесення платників податків у список тих, на кого чекають планові перевірки.

Що варто знати

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

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