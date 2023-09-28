Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Бізнес arrow Штрафи для українців з 1 жовтня: податківці нагадали про новації arrow

Штрафи для українців з 1 жовтня: податківці нагадали про новації

28 вересня 2023 10:02
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи в Україні — податківці нагадали про новації з 1 жовтня
Клієнт закладу розраховується карткою. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Читайте також:

Покарання для українських підприємців

Податківці зазначають, що відповідний закон також звільнив низку суб'єктів господарювання від відповідальності за порушення норм закону № 265, вчинені з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Окрім відповідальності за порушення під час:

  • реалізації підакцизних товарів;
  • купівлі/продажу іноземної валюти;
  • діяльності у сфері організації й проведення азартних ігор.

Також, починаючи з жовтня поточного року, підприємці не нестимуть відповідальності за порушення вимог вищевказаного закону, вчинені під час продажу товарів чи наданні послуг на територіях:

  • які тимчасово окуповані Росією, — до дати деокупації;
  • де тривають активні бойові дії, — до дати їх завершення;
  • де можливі бойові дії, — до дати їх припинення.

Окрім відповідальності за порушення вимог здійснення розрахункових операцій під час реалізації підакцизних товарів.

Штрафи для бізнесу

У ДПС зауважують, що влада зменшила розміри штрафів для фізосіб-підприємців — платників єдиного податку, зі 100-150% до 25-50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт та послуг).

Норми не поширюються на тих, хто торгує:

  • підакцизними товарами;
  • технічно складними побутовими товарами з гарантійним ремонтом;
  • лікарськими засобами, виробами медичного призначення;
  • ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

"Добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі вбереже суб'єктів господарювання від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій", — додали податківці.

Більше про податки

Нагадаємо, в Україні планують запровадити новий екологічний податок. Його ставки заохочуватимуть збільшення обсягів сортування та рециклінгу.

Також ми писали, що Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз