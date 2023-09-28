Штрафи в Україні — податківці нагадали про новації з 1 жовтня

Клієнт закладу розраховується карткою. Фото: Unplush

У Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

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Податківці зазначають, що відповідний закон також звільнив низку суб'єктів господарювання від відповідальності за порушення норм закону № 265, вчинені з 1 січня 2022 року по 1 жовтня 2023 року. Окрім відповідальності за порушення під час:

реалізації підакцизних товарів;

купівлі/продажу іноземної валюти;

діяльності у сфері організації й проведення азартних ігор.

Також, починаючи з жовтня поточного року, підприємці не нестимуть відповідальності за порушення вимог вищевказаного закону, вчинені під час продажу товарів чи наданні послуг на територіях:

які тимчасово окуповані Росією, — до дати деокупації;

де тривають активні бойові дії, — до дати їх завершення;

де можливі бойові дії, — до дати їх припинення.

Окрім відповідальності за порушення вимог здійснення розрахункових операцій під час реалізації підакцизних товарів.

Штрафи для бізнесу

У ДПС зауважують, що влада зменшила розміри штрафів для фізосіб-підприємців — платників єдиного податку, зі 100-150% до 25-50 % вартості проданих з порушенням товарів (робіт та послуг).

Норми не поширюються на тих, хто торгує:

підакцизними товарами;

технічно складними побутовими товарами з гарантійним ремонтом;

лікарськими засобами, виробами медичного призначення;

ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, каміння, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

"Добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі вбереже суб'єктів господарювання від додаткових витрат у вигляді штрафних (фінансових) санкцій", — додали податківці.

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Нагадаємо, в Україні планують запровадити новий екологічний податок. Його ставки заохочуватимуть збільшення обсягів сортування та рециклінгу.

Також ми писали, що Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.