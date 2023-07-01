Бензин в Україні — митники озвучили нові ставки з 1 липня

Заправка машини на АЗС. Фото: Unplush

У Державній митній службі розповіли про набуття законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Про це інформує пресслужба відомства.

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Підвищення ПДВ та довоєнний акциз

Там зазначають, що з 1 липня поточного року набувають чинності зміни, ухвалені парламентом ще восени минулого року.

Ставка акцизного податку зросте так:

на бензини — зі 100 євро до 213,5 євро за 1 тис. літрів;

на дизпаливо — зі 100 євро до 139,5 євро за 1 тис. літрів.

Акцизний податок на автомобільний газ залишиться незмінним — 52 євро за 1 тис. літрів.

Зміни торкнуться таких товарів:

бензинів моторних та інших нафтопродуктів згідно з кодом УКТ ЗЕД 2710 20 90 00;

важких дистилятів, зокрема дизельного палива;

біодизелю та його суміші, які не містять або частка нафти або нафтопродуктів 70%, одержаних з бітумінозних порід;

палива моторного альтернативного;

скрапленого газу, бутану та ізобутану.

Як пояснюють митники, за новими ставками акцизного податку та ПДВ, що передбачає цей закон, ввезення паливних продуктів буде оподатковуватися за оновленими тарифами.

Водночас залишиться в силі попередня норма, що стосується оподаткування акцизним податком зі ставкою 0 євро за 1 тис. літрів для завезення на митну територію країни наступних товарів:

важких дистилятів (газойль);

біодизелю та суміші на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот.

Норма стосується Міністерства оборони України, за умови подання імпортером для митного оформлення податкового векселя із кодом документа — 9203.

Прогнози експертів

За словами власника мережі АЗС Prime Дмитра Льоушкіна, наслідком набуття чинності вищевказаних норм законодавства, які передбачають повернення ставки ПДВ та акцизів на пальне на довоєнний рівень, може черговий виток тотального подорожчання в країні. Підвищення ПДВ до 20% та повернення довоєнного акцизу призведе до зростання вартості пального щонайменше на 7–10 гривень.

Він вважає, що можуть підвищитися тарифи на перевезення, "розігріється" інфляція, повернуться корупційні та сірі схеми, а найбільший удар припаде на аграріїв та фермерів під час жнив.

Нагадаємо, аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Також ми писали, що в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні зростання податку на додану вартість на пальне з 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.