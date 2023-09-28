Штрафы в Украине — налоговики напомнили о новациях с 1 октября

Клиент заведения рассчитывается картой. Фото: Unplush

В Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона № 3219-ІХ вернули ответственность за нарушения в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказаниях для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

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Налоговики отмечают, что соответствующий закон также освободил ряд хозяйствующих субъектов от ответственности за нарушение норм закона № 265, совершенных с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года. Кроме ответственности за нарушения во время:

реализации подакцизных товаров;

покупки/продажи иностранной валюты;

деятельности в области организации и проведения азартных игр.

Также, начиная с октября текущего года, предприниматели не будут нести ответственности за нарушение требований вышеуказанного закона, совершенные при продаже товаров или предоставлении услуг на территориях:

которые временно оккупированы Россией, — до даты деоккупации;

где продолжаются активные боевые действия, — до даты их завершения;

где возможны боевые действия, — до даты их прекращения.

Кроме ответственности за нарушение требований осуществления расчетных операций при реализации подакцизных товаров.

Штрафы для бизнеса

В ГНС отмечают, что власти уменьшили размеры штрафов для физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога, со 100-150% до 25-50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ и услуг).

Нормы не распространяются на торгующих:

подакцизными товарами;

технически сложными бытовыми товарами с гарантийным ремонтом;

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения;

ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, камней, драгоценных и полудрагоценных камней.

"Добровольное исполнение требований законодательства в сфере торговли убережет субъектов хозяйствования от дополнительных расходов в виде штрафных (финансовых) санкций", — добавили налоговики.

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Напомним, в Украине планируется ввести новый экологический налог. Его ставки будут поощрять увеличение объемов сортировки и рециклинга.

Также мы писали, что Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.