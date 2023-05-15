Цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с 2021 года

Европейские цены на газ снизились до 35 евро за МВт/час

Европейские цены на газ снизились до 35 евро за МВт/час (или $398,1 за тыс. куб. м), что является самым низким показателем с лета 2021 года. В прошлом году в этот же период цена на "голубое топливо" была почти в три раза выше и достигала отметки в 100 евро за мегаватт-час.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

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Там подчеркивают, что падению цены на газ в ЕС способствуют сразу несколько факторов, среди которых высокий уровень заполнения газовых хранилищ (свыше 62%) и рекордные объемы поступлений сжиженного природного газа. Отмечается, что согласно прогнозам экспертов отрасли, при нынешних темпах закачки газа в хранилища, целевой показатель в 90% будет достигнут уже в конце августа или начале сентября.

Динамика заполнения газом европейских хранилищ

Украина поможет хранить газ

В то же время в пресс-службе "Оператора ГТС Украины" добавляют, что даже контракты на газ на январь-февраль 2024 года торгуются по цене около 60 евро за МВт/час. Однако в Европе наблюдается дефицит мощностей, которые обеспечили бы его хранение. В компании полагают, что европейские страны могут хранить "голубое топливо" в украинских хранилищах.

"Интерес европейских трейдеров к украинской газовой инфраструктуре растет ввиду рекордного сезонного спреда. Заказчики услуг уже начали бронировать гарантированные мощности на ІІІ квартал 2023 года. Мы можем предложить месячные гарантированные мощности, которые будут распределены на будущих аукционах, а позже, в случае наличия технической. возможности, - прерывистые мощности по тарифам short-haul. Как гарантированные, так и прерывистые мощности могут использоваться в сочетании с услугой оператора ПХГ "таможенный склад". Так украинские хранилища и ГТС могут способствовать интеграции наших газовых рынков и укреплению энергобезопасности региона", - отметил он. гендиректор ОГТСУ Дмитрий Липпа.

Напомним, что в Национальном банке Украины (НБУ) был сделан прогноз мировой стоимости нефти и природного газа. Ожидается, что энергоресурсы подешевеют к 2025 году.