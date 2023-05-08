Ціни на нафту та газ — скільки коштуватимуть енергоресурси до 2025-го

Працівник оператора газосховищ України Укртрансгаз. Фото: Naftogaz.com

У Національному банку України (НБУ) зробили прогноз світової вартості нафти та природного газу. Очікується, що енергоресурси подешевшають до 2025 року.

Про це йдеться в останньому "Інфляційному звіті" Національного банку.

Читайте також:

Вартість нафти

У світі очікується прискорення зростання світового попиту на нафту цього року — з 710 тис. бар./добу у першому кварталі до 2,6 млн бар./добу у четвертому кварталі. Найбільший вплив матиме відкриття китайських кордонів для туристів та активізація незадоволеного попиту в Китаї.

"Активізація економічної активності в більшості регіонів світу у весняний період призведе до збільшення попиту та, відповідно, короткострокового підвищення цін на енергоносії", — зазначають в НБУ.

За прогнозом, у 2023-му середня вартість нафти впаде на 10,7%, до 89,1 долара, у 2024 році на 8,6% до 81,4 долара, у 2025 році на 14,6%, до 69,5 доларів за барель. Середня ціна нафти марки Brent торік зросла на 41,8% до 99,8 долара за барель.

Вартість газу

На європейському ринку вартість природного газу на також поступово знижуватиметься.

"Це зумовлено швидким зменшенням залежності європейського ринку від трубопровідного російського газу на тлі збільшення виробництва та поставок СПГ у США та інших країнах. Однак через високий попит країни Азії продовжуватимуть конкурувати з Європою за СПГ, що стримуватиме ціни від стрімкого падіння", — зауважують фахівці.

Очікується, що у 2023 році ціни на газ впадуть на 43,8%, до 766,5 доларів за тисячу куб. м., у 2024-му — на 17,5%, до 632,3 долара, у 2025 році на 27,8%, до 456,8 долара. Ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах торік зросли на 136,8%, до 1362,9 долара за 1 тисячу куб. м.

Нагадаємо, на українському паливному ринку цього тижня (8-14 травня) очікується зниження вартості бензину та дизпалива на автомобільних заправних станціях. Здебільшого це зумовлено падінням цін на нафту, що спостерігалося минулого тижня.

Також ми писали, що з 1 травня країни-учасниці ОПЕК+ почали добровільно скорочувати видобуток нафти. Поступове зменшення виробництва "чорного золота" триватиме до кінця 2023 року. За оцінкою аналітиків, цей крок викличе негайне зростання вартості нафти. Прогнозують підвищення цін на 10 доларів за барель.