Тарифи в Україні — що буде з цінами на газ після завершення річних контрактів

Працівник компанії Нафтогаз. Фото: УНІАН

В Україні у травні поточного року добігла кінця дія довгострокових договорів на реалізацію природного газу побутовим споживачам. Експерти розповіли, чи не збільшаться тарифи на "блакитне паливо" найближчим часом.

Про це повідомили фахівці консультаційного центру для населення Gazpravda.

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За словами експертів, у травні компанії з постачання газу оприлюднили оновлені тарифи. Вони коливаються у ціновому діапазоні від 7,70 грн до 9,99 грн за один кубічний метр.

Зокрема, кілька газопостачальних підприємств запропонували ресурс менше 8 гривень, інші — від 8,20 до 9,99 грн за один кубометр.

НАК "Нафтогаз" надалі реалізовуватиме паливо за затвердженою вартістю у 7,96 грн за кубометр ще один рік.

Як пояснив голова правління компанії Олексій Чернишов, рішення було ухвалене з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в країні.

"За всієї складності ситуації ми продовжимо утримувати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зауважив посадовець.

В країні встановлено заборону на підвищення вартості комунальних тарифів для населення на окремі види комунпослуг. Зокрема, йдеться про постачання теплової енергії, гарячої води та природного газу. Дані послуги не повинні дорожчати під час воєнного стану, а також пів року після закінчення.

За прогнозом Національного банку України (НБУ), заборону на підвищення цін на газ, гарячу воду та теплопостачання скасують ще не скоро. Можливе лише підвищення тарифів на електричну енергію для побутових споживачів уже поточного року.

Загалом зростання цін на комунальні послуги відбуватиметься поетапно і триватиме не один рік. Ключовою причиною зростання інфляції в країні буде потреба приведення адміністративних цін та тарифів до економічно обґрунтованого рівня, пояснили в НБУ.

Ціна газу у країнах Європи

За даними The Financial Times, у країнах єврозони від початку енергетичної кризи, спричиненої скороченням поставок із Росії, вартість газу впала до найнижчого рівня.

Зокрема, станом на початок травня на нідерландському хабі TTF вартість палива досягла рівня 35,2 євро за 1 мегават-годину (370 євро за 1 тис. куб. м.). Це відповідає рівню липня 2021 року, коли РФ почала зменшувати обсяги постачання ресурсу у ЄС, плануючи вторгнення в Україну. Влітку минулого року ціни на газ на хабі TTF підскочили до піку, перевищивши 340 євро/мегават-година (понад 3,5 тис. євро за 1 тис. куб. м.). Однак вартість газу фактично за рік впала практично вдесятеро.

Проте ціни ще вищі за історичні рівні. Зокрема, у 2018 році вартість газу знижувалась до 29 євро/мегават-година (305 євро за 1 тис. куб. м.), а 2019-го навіть опускалася нижче 15 євро/мегават-година (157 євро за 1 тис. куб. м.).

За інформацією Bloomberg, учасники ринку переконані, що нинішній рівень цін — ще не межа. Аналітики припускають, що вартість ресурсу може опуститися до 10 євро/мегават-година (105 євро за 1 тис. куб. м.). Проте виробники та продавці "блакитного палива" попереджають, що після такого зниження вартості палива може початися зростання.

Більше про комуналку

Нагадаємо, в Україні за рік підвищилась вартість житлово-комунальних послуг. Йдеться про період від квітня 2022-го до квітня 2023 року, свідчать дані Державної служби статистики України.

Також ми писали, що український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.