Цены на топливо могут вырасти до 60 грн/л — когда и какие причины

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush

В Украине в июле 2023 года на рынке топлива даже после повышения налогов и возврата акцизов рост цен был умеренным благодаря немалым запасам ресурса, сформированным в мае и июне. В то же время, ценовая ситуация может вскоре измениться.

Такие прогнозы озвучил руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, пишет Delo.

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По его словам, месяц прошел довольно спокойно благодаря запасам, которые сформировали игроки рынка в конце весны и в начале лета. В частности, немалому вкладу в июльскую стабильность обязаны сетям ОККО, WOG, "Укрнафта". Благодаря их хорошей подготовке цены до сих пор не пересекли уровень выше 50 грн/л.

"Но запасы имеют привычку заканчиваться. То есть июльское топливо все больше замещает предыдущие объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится окончательно", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на мировом рынке топлива цены на бензин в июле пошли вверх. Так, бензин и дизельное топливо прибавили по 130-140 долларов за тонну, что должно прибавить в цене одного литра в среднем 5 гривен. Стоимость автомобильного газа подскочила на 70 долларов за тонну, что прибавит еще 1,7 гривны.

Поскольку близится сезон максимального потребления во всем мире, надеяться на существенное снижение цен не стоит, считает он.

"Отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС. Если сложить все вместе, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна. Так, думаю, до 3 грн/ л будет амортизировано за счет розничной наценки, но это успокоительное", — добавил Сергей Куюн.

Какие сейчас цены на топливо в Украине

31 июля средние цены на крупнейших заправках страны на бензин марки Евро-95 находятся на том же уровне, что и в пятницу, 28 июля, 49,82 гривны за литр.

Стоимость дизельного топлива марки "Евро" также сохранилась на прежнем уровне — 49,42 гривны за литр. Цены на автомобильный газ не изменились, составляют 24,14 гривны за литр. Средняя цена на бензин А-95 остается на уровне 49,82 гривны за один литр.

Источник: Авто.Риа

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Напомним, как утверждают аналитики, очередного ценового скачка на АЗС следует ожидать уже в начале августа текущего года.

Ранее в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).