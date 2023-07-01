Бензин в Украине — таможенники озвучили новые ставки с 1 июля

Заправка машины на АЗС. Фото: Unplush

В Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Там отмечают, что с 1 июля текущего года вступают в силу изменения, принятые парламентом еще осенью прошлого года.

Ставка акцизного налога вырастет следующим образом:

на бензины — со 100 евро до 213,5 евро за 1 тыс. литров;

на дизтопливо — со 100 евро до 139,5 евро за 1 тыс. литров.

Акцизный налог на автомобильный газ останется неизменным — 52 евро за 1 тыс. литров.

Изменения коснутся следующих товаров:

бензинов моторных и других нефтепродуктов согласно коду УКТ ВЭД 2710 20 90 00;

тяжелых дистиллятов, в частности дизельного топлива;

биодизеля и его смеси, не содержащие или если доля нефти или нефтепродуктов 70%, полученных из битуминозных пород;

топлива моторного альтернативного;

сжиженного газа, бутана и изобутана.

Как объясняют таможенники, по новым ставкам акцизного налога и НДС, которые предусматривает этот закон, ввоз топливных продуктов будет облагаться налогом по обновленным тарифам.

В то же время, останется в силе предыдущая норма, касающаяся налогообложения акцизным налогом со ставкой 0 евро за 1 тыс. литров для завоза на таможенную территорию страны следующих товаров:

тяжелых дистиллятов (газойль);

биодизеля и смеси на основе моноалкильных эфиров сложных жирных кислот.

Норма касается Министерства обороны Украины, при условии предоставления импортером для таможенного оформления налогового векселя с кодом документа — 9203.

Прогнозы экспертов

По словам владельца сети АЗС Prime Дмитрия Леушкина, следствием вступления в силу вышеуказанных норм законодательства, предусматривающих возврат ставки НДС и акцизов на горючее на довоенный уровень, может быть очередной виток тотального подорожания в стране. Повышение НДС до 20% и возврат довоенного акциза приведет к росту стоимости горючего минимум на 7–10 гривен.

Он считает, что могут повыситься тарифы на перевозку, "разогреется" инфляция, вернутся коррупционные и серые схемы, а наибольший удар придется на аграриев и фермеров во время жатвы.

Напомним, аграрии призвали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине рост налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Да, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.