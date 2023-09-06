Ціни в Україні — які продукти можуть подорожчати восени

Покупці у магазині. Фото: Unplush

Експерти попереджають про чергову хвилю подорожчання продуктів, яка може статися восени. За прогнозами, зростуть ціни в магазинах на п'ять ключових продуктів через низку факторів.

Про це попередив представник Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук.

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Причини зростання цін

За словами експерта, на вартість продуктів харчування вплине необхідність їх зберігання, збільшення витрат на пальне, високий попит за обмеженої пропозиції.

Вартість овочів

Очікується, що подорожчають овочі, проте це станеться не різко. Збільшені витрати на зберігання овочів можуть підвищити ціни до 10%. Також, з огляду на те, зросли ціни на бензин та дизельне паливо на 6-8 грн, цей факт також будуть враховувати виробники під час формування остаточної ціни в осінньо-зимовий період.

Ціни на молоко

За прогнозами, зросте також вартість молока. Ціни можуть підскочити через можливу нестабільність в енергосистемі, що також ускладнить зберігання як сировини, так і готової продукції.

Вартість яєць

Ціни на яйця, які впали влітку, з настанням холодів знову поповзуть вгору. Також у цей час зменшиться виробництво та збільшаться витрати птахофабрик.

Ціни на м'ясо

Експерт вважає, що подорожчає також м'ясо. Ціни можуть підвищитися до 10% через вимоги зберігання.

Вартість цукру

Зросте і вартість цукру. Причина — заборона на його експорт з Індії, і в Україні ця заборона діятиме до 15 вересня. Новий урожай цукру може бути дорожчий на 2-3%.

Більше про ціни

Нагадаємо, НБУ прогнозує подальше скорочення споживчої інфляції: до 10,6% — у 2023 році; до 8,5% — у 2024 році; до 6,0% — у 2025 році.

Також ми писали, що експерти прогнозують восени 2023 року подорожчання ключового продукту українського столу — хліба. Ціни підуть вгору під тиском кількох факторів.