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Цены ударят по кошелькам: какие продукты могут подорожать осенью

6 сентября 2023 14:06
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — какие продукты могут подорожать осенью
Покупатели в магазине. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты предупреждают об очередной волне подорожания продуктов, которая может произойти этой осенью. По прогнозам, вырастут цены в магазинах на пять ключевых продуктов из-за ряда факторов.

Об этом предупредил представитель Всеукраинского Аграрного Совета (УАР) Денис Марчук.

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Причины роста цен

По словам эксперта, на стоимость продуктов питания повлияет необходимость их хранения, увеличение расходов на горючее, высокий спрос при ограниченном предложении.

Стоимость овощей

Ожидается, что подорожают овощи, однако это произойдет не резко. Увеличенные расходы на хранение овощей могут повысить цены до 10%. Также, учитывая, что выросли цены на бензин и дизельное топливо на 6-8 грн, этот факт также будут учитывать производители при формировании окончательной цены в осенне-зимний период.

Цены на молоко

По прогнозам, вырастет также стоимость молока. Цены могут подскочить из-за возможной нестабильности в энергосистеме, что также усложнит хранение как сырья, так и готовой продукции.

Стоимость яиц

Упавшие летом цены на яйца с наступлением холодов снова поползут вверх. Также в это время уменьшится производство и увеличатся расходы птицефабрик.

Цены на мясо

Эксперт считает, что подорожает также мясо. Цены могут повыситься до 10% из-за требований хранения.

Стоимость сахара

Вырастет и стоимость сахара. Причина — запрет на его экспорт из Индии, в Украине этот запрет будет действовать до 15 сентября. Новый урожай сахара может быть дороже на 2-3%.

Больше о ценах

Напомним, НБУ прогнозирует дальнейшее сокращение потребительской инфляции: до 10,6% — в 2023 году; до 8,5% — в 2024 году; до 6,0% — в 2025 году.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют осенью 2023 подорожание ключевого продукта украинского стола — хлеба. Цены пойдут под давлением нескольких факторов.

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