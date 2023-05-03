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У Кам'янському фірма комунальника ремонтуватиме лікарню за завищеними цінами, — ЗМІ

3 травня 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Кам'янському фірма комунальника ремонтуватиме лікарню за завищеними цінами, — ЗМІ
Корпус лікарні, який необхідно відремонтувати. Фото: Google
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На ремонт одного із корпусів міської лікарні у Кам’янському закуплятимуть матеріали у кілька разів дорожчі, ніж у спеціалізованих крамницях. А фірма-підрядник має зв’язок із комунальними підприємствами міста.

Про це повідомляє видання "Наші гроші".

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Ремонт за завищеними цінами

Один із корпусів міської лікарні №1 у Кам’янському за результатами тендеру має бути відремонтований компанією "Містобудування України" за 51,18 млн грн. Відомо, що у тендері брала участь тільки ця компанія.

Журналісти перевірили ціни на матеріали, які вказав підрядник, і виявили, що вони суттєво відрізняються від ринкових.

Так, ціна на базальтовий утеплювач невідомої марки щільністю 100 кг/куб. м товщиною 200 мм — вказана як 20 335 грн/куб. м. 

В той самий час в інтернет-магазинах утеплювач Lamisol Fasad 1000х600х200 мм без фольги продається по 640 грн/кв. м.

Ціну на фінішну шпаклівку компанія вказала як 123 грн/кг, тоді як у "Епіцентрі" суха фінішна шпаклівка продається по 10-51 грн/кг, а готова фінішна шпаклівка у відрах продається по 49-108 грн/кг.

Гіпсокартон у кошторисів на ремонт корпусу лікарні вказаний за суму 430 грн/кв. м, в той самий час "Епіцентр" продає звичайний гіпсокартон Knauf та Siniat по 125-153 грн/кв. м.

Кому належить фірма-підрядник

Журналісти з’ясували, що компанія "Містобудування України", зареєстрована в Запоріжжі, належить громадянці Світлані Кирильченко з Кам’янського.

Директором же цієї фірми до 2021 року був інший мешканець Кам’янського Сергій Чухно, який потім посів посаду директора КП "Містшляхсервіс" Кам’янської міськради.

Також в 2022-2023 роках він був очільником іншого комунального підприємства, "Міський спецкомбінат", Кам’янської міськради.

Нагадаємо, що у квітні, за інформацією "Наших грошей", дирекція Мін’юсту уклала рамкову угоду на закупівлю картоплі з рекордно високою ціною.

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