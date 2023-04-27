Борги за комунальні послуги — уряд пропонує покривати витрати репараціями РФ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Український уряд планує покрити заборгованість за житлово-комунальні послуги та збитки підприємств репараціями Росії. Відповідний законопроєкт № 9236 зареєстрували у Верховній Раді.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі законопроєкту

Відповідно до даного документа, йдеться про особливості надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану. Компенсація збитків підприємств на території, де тривають чи відбувалися бойові дії, тимчасово окуповані РФ, здійснюватиметься за рахунок коштів від відшкодування Росією матеріальної шкоди, заподіяної через тимчасову окупацію держави.

Як зазначають автори ініціативи у пояснювальній записці до проєкту, зараз підприємства цілодобово забезпечують надання послуг на таких територіях, та не отримують за них оплату та відповідно — зазнають втрат.

"За таких обставин нарахування плати за житлово-комунальні послуги здійснюється та рахунки на їх оплату виставляються законним власникам приміщень, примусово виселеним російськими окупантами, які фактично споживають ці послуги", — наголошується у проєкті.

Документ пропонує надати Кабінету міністрів повноваження з визначення особливостей господарської діяльності у сферах енергетики та комунпослуг та порядок компенсації збитків, отриманих на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, чи тимчасово окупованих РФ після 24 лютого 2022 року.

Борги за комуналку

У лютому голова Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомляв, що громадяни накопичили заборгованість за житлово-комунальні послуги 35,35 млрд гривень. Лише за один місяць борг за комуналку зріс на 2,2 млрд грн.

За даними Державної судової адміністрації, у цивільних спорах найбільше справ стосуються саме стягнення боргів за оплату комунальних послуг. У "цивільному" списку лідирують справи зі стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг (52 тисячі за рік).

Зокрема, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Водночас уряд заборонив стягувати із деяких переселенців заборгованість за комунальні послуги на тимчасово окупованих територіях або тих, де тривають бойові дії. Однак заборона поширюється не на весь борг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Має подорожчати електроенергія, природний газ та вода.

Також ми писали, що українцям пояснили, чому у платіжках за газ можуть бути неактуальні обсяги споживання та формується заборгованість. Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс.