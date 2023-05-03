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В Каменском фирма коммунальщика будет ремонтировать больницу по завышенным ценам, — СМИ

3 мая 2023 09:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Каменском фирма коммунальщика будет ремонтировать больницу по завышенным ценам, — СМИ
Корпус больницы, который нужно отремонтировать. Фото: Google
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На ремонт одного из корпусов городской больницы в Каменском будут закупать материалы в несколько раз дороже, чем в специализированных магазинах. А фирма-подрядчик имеет связь с коммунальными предприятиями города.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

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Ремонт по завышенным ценам

Один из корпусов городской больницы №1 в Каменском по результатам тендера должен быть отремонтирован компанией "Містобудування України" за 51,18 млн. грн. Известно, что в тендере участвовала только компания.

Журналисты проверили цены на материалы, указанные подрядчиком, и обнаружили, что они существенно отличаются от рыночных.

Да, цена на базальтовый утеплитель неизвестной марки плотностью 100 кг/куб. м толщиной 200 мм – указана как 20 335 грн/куб. м.

В то же время, в интернет-магазинах утеплитель Lamisol Fasad 1000х600х200 мм без фольги продается по 640 грн/кв. м.

Цену на финишную шпатлевку компания указала как 123 грн/кг, тогда как в "Эпицентре" сухая финишная шпатлевка продается по 10-51 грн/кг, а готовая финишная шпатлевка в ведрах продается по 49-108 грн/кг.

Гипсокартон у сметы на ремонт корпуса больницы указан за сумму 430 грн/кв. м, в то же время "Эпицентр" продает обычный гипсокартон Knauf и Siniat по 125-153 грн/кв. м.

Кому принадлежит фирма-подрядчик

Журналисты выяснили, что компания "Містобудування України", зарегистрированная в Запорожье, принадлежит гражданке Светлане Кирильченко из Каменского.

Директором же этой фирмы до 2021 года был другой житель Каменского Сергей Чухно, который затем занял должность директора КП "Містшляхсервіс" Каменского горсовета.

Также в 2022-2023 годах он был главой другого коммунального предприятия, "Міський спецкомбінат", Каменского горсовета.

Напомним, что в апреле, по информации "Наших грошей", дирекция Минюста заключила рамочную сделку на закупку картофеля с рекордно высокой ценой.

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