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У Києві різко впали ціни на квартири у новобудовах: огляд ринку

25 вересня 2023 14:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на нерухомість — у Києві різко подешевшали квартири у новобудовах
Ключі від квартири. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Києві за останні півтора місяця різко знизились ціни на первинному ринку нерухомості. Так, розцінки у новобудовах впали у середньому з 44 325 до 43 800 грн за квадратний метр.

Про це свідчать дані профільного порталу M2bomber.

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За цією інформацією, у вересні за квадратний метр у різних районах Києва фіксують такі суми:

  • у Деснянському — 30,72 тис. грн;
  • у Солом'янському — 34,75 тис.грн;
  • у Дарницькому — 36,3 тис. грн;
  • у Дніпровському — 37,3 тис. грн;
  • у Святошинському — 38,75 тис. грн;
  • у Оболонському — 41,9 тис. грн;
  • у Голосіївському — 47,77 тис. грн;
  • у Шевченківському — 49,35 тис. грн;
  • у Подільському — 52,00 тис. грн;
  • у Печерському — 86,6 тис. грн.

Згідно з аналітичними даними, за цей період вартість квадратного метра житла у столиці знизилась на близько 1,2%. Щодо одного квадрата, то подешевшання може здатися незначним — понад 500 гривень, проте у перерахунку на загальну площу — вийде чимала сума. Як приклад, у разі купівлі 60 квадратних метрів житла заощаджена сума становитиме близько 31 тис. гривень.

 

ціни на квартири
Джерело: M2bomber

Статистика вартості нерухомості за останні пів року свідчить про невелике зростання цін квартир у новобудовах, що пов'язують із подорожчанням будматеріалів та підвищенням заробітних плат працівникам, зростанням попиту.

Так, українці дедалі частіше цікавляться житлом у новобудовах, ніж у старих будинках. Пов'язують це з практичним плануванням, новими комунікаціями, а також змогою оформити розстрочку на покупку.

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Нагадаємо, наприкінці вересня поточного року у столиці на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.

Також ми писали, що в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

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