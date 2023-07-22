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Програму "єВідновлення" змінять: що запропонують українцям

22 липня 2023 10:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
єВідновлення — українцям запропонують нові виплати восени
Пошкоджений будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Про це повідомили у Кабінеті міністрів України (КМУ).

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Оновлення програми "єВідновлення"

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, у рамках держпрограми "єВідновлення" грошові кошти зможуть отримати також ті громадяни, які самостійно відремонтували пошкоджене житло. Очікується, що компенсації власники пошкодженої нерухомості отримають не раніше осені.

Шмигаль зазначив, що Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації мають визначити те, який вигляд матиме механізм відповідної компенсації.

"Розраховуємо, що він буде готовий восени, і після цього розпочнуться відповідні виплати", — заявив очільник уряду.

Що відомо про програму

На початку травня 2023 року в Україні стартував перший етап держпрограми "єВідновлення", яка передбачає надання українцям до 200 тис. грн на відновлення житла, що отримало незначні пошкодження на тлі війни. Кошти можна використати на ремонт.

Наприкінці травня запустили другий етап програми, який передбачає виплату грошей громадянам за зруйноване житло. Кошти дозволяється витратити на:

  • будівництво будинку;
  • придбання квартири за житловий сертифікат.

Очікується, що розгляд заяв на компенсацію за знищене житло стартує з 15 серпня.

Більше про держдопомогу

Нагадаємо, в Україні для дітей із малозабезпечених родин діє експериментальний державний проєкт "єОздоровлення". Скориставшись, можна отримати кошти на путівку до оздоровчого закладу.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців. До речі, "єОселя" стане доступнішою. Якщо раніше вона поширювалася тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

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