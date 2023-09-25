Цены на недвижимость — в Киеве резко подешевели квартиры в новостройках

Ключи от квартиры. Фото: google.com

В Киеве за последние полтора месяца резко снизились цены на первичном рынке недвижимости. Так, расценки в новостройках упали в среднем с 44325 до 43800 грн за квадратный метр.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

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По этой информации, в сентябре за квадратный метр в разных районах Киева фиксируют следующие суммы:

в Деснянском — 30,72 тыс. грн;

в Соломенском — 34,75 тыс.грн;

в Дарницком — 36,3 тыс. грн;

в Днепровском — 37,3 тыс. грн;

в Святошинском — 38,75 тыс. грн;

в Оболонском — 41,9 тыс. грн;

в Голосеевском — 47,77 тыс. грн;

в Шевченковском — 49,35 тыс. грн;

в Подольском — 52,00 тыс. грн;

в Печерском — 86,6 тыс. грн.

Согласно аналитическим данным, за этот период стоимость квадратного метра жилья в столице снизилась на около 1,2%. Что касается одного квадрата, то удешевление может показаться незначительным — более чем 500 гривен, однако в пересчете на общую площадь получится немалая сумма. Как пример, при покупке 60 квадратных метров жилья сэкономленная сумма будет составлять около 31 тыс. гривен.

Источник: M2bomber

Статистика стоимости недвижимости за последние полгода свидетельствует о небольшом росте цен квартир в новостройках, что связывают с подорожанием стройматериалов и повышением заработных плат работникам, ростом спроса.

Так, украинцы все чаще интересуются жильем в новостройках, чем в старых домах. Связывают это с практическим планированием, новыми коммуникациями, а также возможностью оформить рассрочку на покупку.

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Напомним, в конце сентября этого года в столице на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов.

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