ПриватБанк скасував деякі комісії — кому пощастить

Касовий апарат. Фото: google.com

Державна фінустанова "ПриватБанк" скасувала деяким своїм клієнтам необхідність сплати комісій. Йдеться про тих, хто користується мобільним застосунком "Термінал".

Про це поінформував пресцентр банку.

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Скасування комісій для тих, хто користується "Терміналом", стане можливим у разі під'єднання сервіс до 15 серпня 2023 року.

У банку зауважують, що застосунком можуть користуватися ті, хто прагне полегшити ведення бізнесу. Клієнти отримають можливість оплачувати усі послуги за допомогою звичайного смартфона чи банківської картки, просто піднісши до мобільного телефона продавця.

ПриватБанк скасував комісію за платежі, щоб мотивувати встановлення "Терміналу". Механізм доволі прости та швидкий. Для цього потрібно:

завантажити "Термінал" в Google Play Store;

ввести номер телефону продавця;

увійти, увівши пароль з SMS;

знайти кнопку "Зареєструвати магазин".

Безкоштовне обслуговування запрацює автоматично. Стандартна комісія за еквайринг становить 1,3%.

За даними ПриватБанку, близько 26 тисяч підприємців віддали перевагу застосунку та почали використовувати смартфони як повноцінні POS-термінали.

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Нагадаємо, що фінустанови країни у 2023 році продовжили політику скорочення відділень у містах. Зокрема тому мережа державного ПриватБанку вже не вважається найбільшою.

Також у державному ПриватБанку оголосили про нові правила роботи. Зокрема, з 22 червня у терміналах самообслуговування знову доступні операції з готівковою валютою.