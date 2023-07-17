ПриватБанк отменил некоторые комиссии — кому повезет

В ПриватБанке отменили некоторые комиссии: кому повезло
Государственное финучреждение "ПриватБанк" отменило некоторым своим клиентам необходимость уплаты комиссий. Речь идет о тех, кто пользуется мобильным приложением "Терминал".
Об этом проинформировал пресс-центр банка.
Отмена комиссий в ПриватБанке
Отмена комиссий для тех, кто пользуется "Терминалом", станет возможной в случае подключения сервиса до 15 августа 2023 года.
В банке отмечают, что приложением могут пользоваться те, кто стремится облегчить ведение бизнеса. Клиенты получат возможность оплачивать все услуги с помощью обычного смартфона или банковской карты, просто приложив к мобильному телефону продавца.
ПриватБанк отменил комиссию за платежи, чтобы мотивировать установление "Терминала". Механизм довольно простой и быстрый. Для этого нужно:
- скачать "Терминал" в Google Play Store;
- ввести номер телефона продавца;
- войти, введя пароль с SMS;
- найти кнопку "Зарегистрировать магазин".
Бесплатное обслуживание заработает автоматически. Стандартная комиссия по эквайрингу составляет 1,3%.
По данным ПриватБанка, около 26 тысяч предпринимателей предпочли приложение и начали использовать смартфоны как полноценные POS-терминалы.
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Напомним, что финучреждения страны в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.
Также в государственном ПриватБанке было объявлено о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.