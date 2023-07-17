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В ПриватБанке отменили некоторые комиссии: кому повезло

17 июля 2023 16:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк отменил некоторые комиссии — кому повезет
Кассовый аппарат. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" отменило некоторым своим клиентам необходимость уплаты комиссий. Речь идет о тех, кто пользуется мобильным приложением "Терминал".

Об этом проинформировал пресс-центр банка.

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Отмена комиссий в ПриватБанке

Отмена комиссий для тех, кто пользуется "Терминалом", станет возможной в случае подключения сервиса до 15 августа 2023 года.

В банке отмечают, что приложением могут пользоваться те, кто стремится облегчить ведение бизнеса. Клиенты получат возможность оплачивать все услуги с помощью обычного смартфона или банковской карты, просто приложив к мобильному телефону продавца.

ПриватБанк отменил комиссию за платежи, чтобы мотивировать установление "Терминала". Механизм довольно простой и быстрый. Для этого нужно:

  • скачать "Терминал" в Google Play Store;
  • ввести номер телефона продавца;
  • войти, введя пароль с SMS;
  • найти кнопку "Зарегистрировать магазин".

Бесплатное обслуживание заработает автоматически. Стандартная комиссия по эквайрингу составляет 1,3%.

По данным ПриватБанка, около 26 тысяч предпринимателей предпочли приложение и начали использовать смартфоны как полноценные POS-терминалы.

Больше о ПриватБанке

Напомним, что финучреждения страны в 2023 году продолжили политику сокращения отделений в городах. В частности, поэтому сеть государственного ПриватБанка уже не считается самой большой.

Также в государственном ПриватБанке было объявлено о новых правилах работы. В частности, с 22 июня в терминалах самообслуживания снова доступны операции с наличной валютой.

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