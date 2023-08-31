Монобанк попал в топ-200 мировых финтех-компаний — детали

Украинский банк попал в топ-200 мировых финтех-компаний
Украинский мобильный Monobank попал в рейтинг 200 крупнейших мировых финтех-компаний. Компанию выбрали среди сотен других.
Соответствующий перечень обнародовало американское издание CNBC.
Monobank в мировом рейтинге
Как отмечается, аналитики провели анализ около 1,5 тысячи компаний среди девяти различных сегментов рынка, оценив каждую по набору основных показателей эффективности (в том числе доход, число пользователей, а также суммарный объем привлеченного финансирования).
В окончательный список вошли компании-гиганты сектора и перспективные стартапы. Рейтинг составлен на основе девяти категорий:
- необанкинга;
- цифровых платежей;
- цифровых активов;
- цифрового финансового планирования;
- управления цифровым капиталом;
- альтернативного финансирования;
- альтернативного кредитования;
- цифровых банковских решений;
- цифровых бизнес-решений.
В топ-200 вошел Revolut, который создал, в частности, украинец Влад Яценко. Также в списке:
- Alipay;
- Payoneer;
- PayPal;
- Ripple;
- Tencent;
- Stripe;
- Кларна.
Примечательно, что Monobank стал единственной украинской компанией в престижном списке.
В частности, соучредитель Monobank Олег Гороховский отметил, что пока не известно, как это повлияет на банк. В то же время убежден, что "хуже не будет". Ожидается увеличение узнаваемости бренда на международных рынках.
Что еще стоит знать
Напомним, одни из самых популярных платежных систем в мире, MasterCard и Visa намерены повысить комиссионные сборы. Известно когда могут заработать новации.
Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.