Монобанк попал в топ-200 мировых финтех-компаний — детали

Применение Monobank. Фото: google.com

Украинский мобильный Monobank попал в рейтинг 200 крупнейших мировых финтех-компаний. Компанию выбрали среди сотен других.

Соответствующий перечень обнародовало американское издание CNBC.

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Monobank в мировом рейтинге

Как отмечается, аналитики провели анализ около 1,5 тысячи компаний среди девяти различных сегментов рынка, оценив каждую по набору основных показателей эффективности (в том числе доход, число пользователей, а также суммарный объем привлеченного финансирования).

В окончательный список вошли компании-гиганты сектора и перспективные стартапы. Рейтинг составлен на основе девяти категорий:

необанкинга;

цифровых платежей;

цифровых активов;

цифрового финансового планирования;

управления цифровым капиталом;

альтернативного финансирования;

альтернативного кредитования;

цифровых банковских решений;

цифровых бизнес-решений.

В топ-200 вошел Revolut, который создал, в частности, украинец Влад Яценко. Также в списке:

Alipay;

Payoneer;

PayPal;

Ripple;

Tencent;

Stripe;

Кларна.

Примечательно, что Monobank стал единственной украинской компанией в престижном списке.

В частности, соучредитель Monobank Олег Гороховский отметил, что пока не известно, как это повлияет на банк. В то же время убежден, что "хуже не будет". Ожидается увеличение узнаваемости бренда на международных рынках.

Что еще стоит знать

Напомним, одни из самых популярных платежных систем в мире, MasterCard и Visa намерены повысить комиссионные сборы. Известно когда могут заработать новации.

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.