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Украинский банк попал в топ-200 мировых финтех-компаний

31 августа 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Монобанк попал в топ-200 мировых финтех-компаний — детали
Применение Monobank. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинский мобильный Monobank попал в рейтинг 200 крупнейших мировых финтех-компаний. Компанию выбрали среди сотен других.

Соответствующий перечень обнародовало американское издание CNBC.

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Monobank в мировом рейтинге

Как отмечается, аналитики провели анализ около 1,5 тысячи компаний среди девяти различных сегментов рынка, оценив каждую по набору основных показателей эффективности (в том числе доход, число пользователей, а также суммарный объем привлеченного финансирования).

В окончательный список вошли компании-гиганты сектора и перспективные стартапы. Рейтинг составлен на основе девяти категорий:

  • необанкинга;
  • цифровых платежей;
  • цифровых активов;
  • цифрового финансового планирования;
  • управления цифровым капиталом;
  • альтернативного финансирования;
  • альтернативного кредитования;
  • цифровых банковских решений;
  • цифровых бизнес-решений.

В топ-200 вошел Revolut, который создал, в частности, украинец Влад Яценко. Также в списке:

  • Alipay;
  • Payoneer;
  • PayPal;
  • Ripple;
  • Tencent;
  • Stripe;
  • Кларна.

Примечательно, что Monobank стал единственной украинской компанией в престижном списке.

В частности, соучредитель Monobank Олег Гороховский отметил, что пока не известно, как это повлияет на банк. В то же время убежден, что "хуже не будет". Ожидается увеличение узнаваемости бренда на международных рынках.

Что еще стоит знать

Напомним, одни из самых популярных платежных систем в мире, MasterCard и Visa намерены повысить комиссионные сборы. Известно когда могут заработать новации.

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/$ и 40,89 грн/€ соответственно.

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