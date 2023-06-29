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Українці можуть отримати до 3 млн грн допомоги: деталі програми "Варто"

29 червня 2023 11:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — як і хто може отримати 3 млн грн на бізнес
Велика сума грошей. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запрацювала нова програма допомоги захисникам, які повернулися з фронту. У рамках проєкту "Варто" можна оформити до 3 мільйонів гривень на підтримку власного бізнесу.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

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Деталі програми "Варто"

Як зазначається, фонд надаватиме кошти бізнесу ветеранів та їхнім родичам на конкурсній основі.
 
Програма на отримання фінансової підтримки поширюється на:

  • ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, які зареєстровані як фізособи-підприємці;
  • компанії, зареєстровані не пізніше ніж через два роки до отримання фінансової допомоги, засновники яких — ветерани, члени родин загиблих ветеранів війни.

Розмір фінансування бізнесу для ветеранів:

  • мінімальна сума — 500 тис. гривень;
  • максимальна сума — 3 млн гривень.

Як взяти участь у програмі

Громадяни можуть подавати заявки дистанційно за відповідним посиланням. Також потрібен кваліфікований електронний підпис.

Заявки приймають до 13 липня поточного року (до 23:59 за Києвом). Очікується, що переможці стануть відомі 15 серпня.

Також українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Гранти надають за програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

Більше про бізнес

Нагадаємо, в Україні деякі позапланові перевірки бізнесу відбуватимуться по-новому. Згідно з новою урядовою постановою, відповідну процедуру спростили.

Також ми повідомляли, що в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

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