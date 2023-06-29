Допомога українцям — як і хто може отримати 3 млн грн на бізнес

Українці можуть отримати до 3 млн грн допомоги: деталі програми "Варто"
В Україні запрацювала нова програма допомоги захисникам, які повернулися з фронту. У рамках проєкту "Варто" можна оформити до 3 мільйонів гривень на підтримку власного бізнесу.
Про це повідомляє Український ветеранський фонд.
Деталі програми "Варто"
Як зазначається, фонд надаватиме кошти бізнесу ветеранів та їхнім родичам на конкурсній основі.
Програма на отримання фінансової підтримки поширюється на:
- ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, які зареєстровані як фізособи-підприємці;
- компанії, зареєстровані не пізніше ніж через два роки до отримання фінансової допомоги, засновники яких — ветерани, члени родин загиблих ветеранів війни.
Розмір фінансування бізнесу для ветеранів:
- мінімальна сума — 500 тис. гривень;
- максимальна сума — 3 млн гривень.
Як взяти участь у програмі
Громадяни можуть подавати заявки дистанційно за відповідним посиланням. Також потрібен кваліфікований електронний підпис.
Заявки приймають до 13 липня поточного року (до 23:59 за Києвом). Очікується, що переможці стануть відомі 15 серпня.
Також українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Гранти надають за програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України".
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