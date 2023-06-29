Допомога українцям — як і хто може отримати 3 млн грн на бізнес

Велика сума грошей. Фото: google.com

В Україні запрацювала нова програма допомоги захисникам, які повернулися з фронту. У рамках проєкту "Варто" можна оформити до 3 мільйонів гривень на підтримку власного бізнесу.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

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Деталі програми "Варто"

Як зазначається, фонд надаватиме кошти бізнесу ветеранів та їхнім родичам на конкурсній основі.



Програма на отримання фінансової підтримки поширюється на:

ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, які зареєстровані як фізособи-підприємці;

компанії, зареєстровані не пізніше ніж через два роки до отримання фінансової допомоги, засновники яких — ветерани, члени родин загиблих ветеранів війни.

Розмір фінансування бізнесу для ветеранів:

мінімальна сума — 500 тис. гривень;

максимальна сума — 3 млн гривень.

Як взяти участь у програмі

Громадяни можуть подавати заявки дистанційно за відповідним посиланням. Також потрібен кваліфікований електронний підпис.

Заявки приймають до 13 липня поточного року (до 23:59 за Києвом). Очікується, що переможці стануть відомі 15 серпня.

Також українські бізнесмени можуть оформити допомогу у розмірі від 600 тис. грн до 1,2 млн грн грантів на відновлення бізнесу, який постраждав під час війни. Гранти надають за програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

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