Помощь украинцам — как и кто может получить 3 млн грн на бизнес

Большая сумма денег. Фото: google.com

В Украине заработала новая программа помощи защитникам, вернувшимся с фронта. В рамках проекта "Варто" можно оформить до 3 миллионов гривен на поддержку собственного бизнеса.

Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.

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Детали программы "Варто"

Фонд будет предоставлять средства на бизнес ветеранов и их родственников на конкурсной основе.



Программа получения финансовой поддержки распространяется на:

ветеранов войны и членов семей погибших ветеранов, зарегистрированных как физлица-предприниматели;

компании, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой помощи, учредители которых — ветераны, члены семей погибших ветеранов войны.

Размер финансирования бизнеса для ветеранов:

минимальная сумма — 500 тыс. гривен;

максимальная сумма — 3 млн гривен.

Как принять участие в программе

Граждане могут подавать заявки дистанционно по соответствующей ссылке. Также требуется квалифицированная электронная подпись.

Заявки принимаются до 13 июля текущего года (до 23:59 по Киеву). Ожидается, что победители станут известны 15 августа.

Также украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн. до 1,2 млн. грн. грантов на возобновление бизнеса, пострадавшего во время войны. Гранты предоставляют по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.