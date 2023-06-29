Помощь украинцам — как и кто может получить 3 млн грн на бизнес

Украинцы могут получить до 3 млн грн помощи: детали программы "Варто"
В Украине заработала новая программа помощи защитникам, вернувшимся с фронта. В рамках проекта "Варто" можно оформить до 3 миллионов гривен на поддержку собственного бизнеса.
Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.
Детали программы "Варто"
Фонд будет предоставлять средства на бизнес ветеранов и их родственников на конкурсной основе.
Программа получения финансовой поддержки распространяется на:
- ветеранов войны и членов семей погибших ветеранов, зарегистрированных как физлица-предприниматели;
- компании, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой помощи, учредители которых — ветераны, члены семей погибших ветеранов войны.
Размер финансирования бизнеса для ветеранов:
- минимальная сумма — 500 тыс. гривен;
- максимальная сумма — 3 млн гривен.
Как принять участие в программе
Граждане могут подавать заявки дистанционно по соответствующей ссылке. Также требуется квалифицированная электронная подпись.
Заявки принимаются до 13 июля текущего года (до 23:59 по Киеву). Ожидается, что победители станут известны 15 августа.
Также украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн. до 1,2 млн. грн. грантов на возобновление бизнеса, пострадавшего во время войны. Гранты предоставляют по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
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Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.
Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.