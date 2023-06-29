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Украинцы могут получить до 3 млн грн помощи: детали программы "Варто"

29 июня 2023 11:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам — как и кто может получить 3 млн грн на бизнес
Большая сумма денег. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине заработала новая программа помощи защитникам, вернувшимся с фронта. В рамках проекта "Варто" можно оформить до 3 миллионов гривен на поддержку собственного бизнеса.

Об этом сообщает Украинский ветеранский фонд.

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Фонд будет предоставлять средства на бизнес ветеранов и их родственников на конкурсной основе.

Программа получения финансовой поддержки распространяется на:

  • ветеранов войны и членов семей погибших ветеранов, зарегистрированных как физлица-предприниматели;
  • компании, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой помощи, учредители которых — ветераны, члены семей погибших ветеранов войны.

Размер финансирования бизнеса для ветеранов:

  • минимальная сумма — 500 тыс. гривен;
  • максимальная сумма — 3 млн гривен.

Как принять участие в программе

Граждане могут подавать заявки дистанционно по соответствующей ссылке. Также требуется квалифицированная электронная подпись.

Заявки принимаются до 13 июля текущего года (до 23:59 по Киеву). Ожидается, что победители станут известны 15 августа.

Также украинские бизнесмены могут оформить помощь в размере от 600 тыс. грн. до 1,2 млн. грн. грантов на возобновление бизнеса, пострадавшего во время войны. Гранты предоставляют по программе USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

Больше о бизнесе

Напомним, в Украине некоторые внеплановые проверки бизнеса будут проходить по-новому. Согласно новому правительственному постановлению, соответствующую процедуру упростили.

Также мы сообщали, что в Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

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