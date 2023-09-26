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Українці отримали 70 млрд грн пільгових кредитів: куди витратили гроші

26 вересня 2023 12:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити в Україні — куди українці витратили 70 млрд грн пільгових позик
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З початку 2023 року український бізнес отримав 70 млрд гривень пільгових  кредитів. Йдеться про надані кошти у рамках дії урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує Міністерство економіки.

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Як зазначається, лише за минулий тиждень близько 700 підприємців оформили кредити на 3,5 млрд грн. З початку старту програми, лютого 2020 року, українці отримали 73 тисячі кредитів на 237,5 млрд грн.

У 2023 році банки видали бізнесу 20 тисяч кредитів. Найбільше підприємці оформили:

  • антикризових кредитів — на 60,4 млрд грн;
  • на антивоєнні цілі — 51,5 млрд грн;
  • на підтримку своєї діяльності аграрії отримали 37,4 млрд грн;
  • на інвестиційні цілі — 17,7 млрд грн;
  • торгові компанії взяли для поповнення оборотних коштів — 4,5 млрд грн кредитів.

Найчастіше за програмою кредитувалися підприємства, що працюють у сферах:

  • сільського господарства — 51%;
  • торгівлі та виробництва — 26%;
  • промислової переробки — 14%.

Водночас за сумами укладених кредитних договорів лідирують такі регіони:

  • Львівська;
  • Одеська;
  • Дніпропетровська;
  • Харківська;
  • Вінницька;
  • Київська область та Київ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.

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