Кредити в Україні — куди українці витратили 70 млрд грн пільгових позик

Гроші у руках. Фото: google.com

З початку 2023 року український бізнес отримав 70 млрд гривень пільгових кредитів. Йдеться про надані кошти у рамках дії урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це інформує Міністерство економіки.

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Як зазначається, лише за минулий тиждень близько 700 підприємців оформили кредити на 3,5 млрд грн. З початку старту програми, лютого 2020 року, українці отримали 73 тисячі кредитів на 237,5 млрд грн.

У 2023 році банки видали бізнесу 20 тисяч кредитів. Найбільше підприємці оформили:

антикризових кредитів — на 60,4 млрд грн;

на антивоєнні цілі — 51,5 млрд грн;

на підтримку своєї діяльності аграрії отримали 37,4 млрд грн;

на інвестиційні цілі — 17,7 млрд грн;

торгові компанії взяли для поповнення оборотних коштів — 4,5 млрд грн кредитів.

Найчастіше за програмою кредитувалися підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства — 51%;

торгівлі та виробництва — 26%;

промислової переробки — 14%.

Водночас за сумами укладених кредитних договорів лідирують такі регіони:

Львівська;

Одеська;

Дніпропетровська;

Харківська;

Вінницька;

Київська область та Київ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.