Кредити в Україні — куди українці витратили 70 млрд грн пільгових позик

Українці отримали 70 млрд грн пільгових кредитів: куди витратили гроші
З початку 2023 року український бізнес отримав 70 млрд гривень пільгових кредитів. Йдеться про надані кошти у рамках дії урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%".
Про це інформує Міністерство економіки.
Скільки і куди витрачали кошти українці
Як зазначається, лише за минулий тиждень близько 700 підприємців оформили кредити на 3,5 млрд грн. З початку старту програми, лютого 2020 року, українці отримали 73 тисячі кредитів на 237,5 млрд грн.
У 2023 році банки видали бізнесу 20 тисяч кредитів. Найбільше підприємці оформили:
- антикризових кредитів — на 60,4 млрд грн;
- на антивоєнні цілі — 51,5 млрд грн;
- на підтримку своєї діяльності аграрії отримали 37,4 млрд грн;
- на інвестиційні цілі — 17,7 млрд грн;
- торгові компанії взяли для поповнення оборотних коштів — 4,5 млрд грн кредитів.
Найчастіше за програмою кредитувалися підприємства, що працюють у сферах:
- сільського господарства — 51%;
- торгівлі та виробництва — 26%;
- промислової переробки — 14%.
Водночас за сумами укладених кредитних договорів лідирують такі регіони:
- Львівська;
- Одеська;
- Дніпропетровська;
- Харківська;
- Вінницька;
- Київська область та Київ.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.
Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.