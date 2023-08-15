Податківці візьмуться за бізнес — кому готуватися до перевірок

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній та близько 250 фізосіб. Загалом на предмет порушень промоніторять майже 1,3 тис. бізнесів.

Такий план оприлюднила пресслужба ДПС.

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Які компанії потрапили у списки на перевірку

За інформацією Opendatabot, зокрема, у списки включили 94 фінансові компанії, з них — 15 банків, зокрема, один державний.

З-поміж банків, де до кінця року податкова здійснить перевірки, наступні:

"Схід";

державний Укргазбанк;

"Альянс";

Банк інвестицій та заощаджень;

"Глобус";

"Український капітал";

Український будівельно-інвестиційний банк;

Дойчебанк;

Альтбанк;

Перший інвестиційний банк;

РВС Банк.

Також у план перевірок податківців потрапили 19 страхових компаній та їхні підрозділи. Зокрема, УСО та ТАС.

Як повідомляють у ДПС, більшість компаній із переліку працює з підакцизними товарами (алкогольні напої, пальне та тютюнова продукція). Йдеться, зокрема, про АЗС ОККО, Socar, "Укртранснафту", Carlsberg Ukraine.

Також податківці перевірять 29 компаній на предмет правильності обчислення, повноти, а також своєчасності сплати податку на доходи фізосіб та ЄСВ. У цьому списку — гральні бізнеси, зокрема "Фавбет".

Що ще варто знати

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