Податківці візьмуться за бізнес — кому готуватися до перевірок

Податківці перевірять близько 1,3 тис. бізнесів: кому "готувати гаманці"
Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній та близько 250 фізосіб. Загалом на предмет порушень промоніторять майже 1,3 тис. бізнесів.
Такий план оприлюднила пресслужба ДПС.
Які компанії потрапили у списки на перевірку
За інформацією Opendatabot, зокрема, у списки включили 94 фінансові компанії, з них — 15 банків, зокрема, один державний.
З-поміж банків, де до кінця року податкова здійснить перевірки, наступні:
- "Схід";
- державний Укргазбанк;
- "Альянс";
- Банк інвестицій та заощаджень;
- "Глобус";
- "Український капітал";
- Український будівельно-інвестиційний банк;
- Дойчебанк;
- Альтбанк;
- Перший інвестиційний банк;
- РВС Банк.
Також у план перевірок податківців потрапили 19 страхових компаній та їхні підрозділи. Зокрема, УСО та ТАС.
Як повідомляють у ДПС, більшість компаній із переліку працює з підакцизними товарами (алкогольні напої, пальне та тютюнова продукція). Йдеться, зокрема, про АЗС ОККО, Socar, "Укртранснафту", Carlsberg Ukraine.
Також податківці перевірять 29 компаній на предмет правильності обчислення, повноти, а також своєчасності сплати податку на доходи фізосіб та ЄСВ. У цьому списку — гральні бізнеси, зокрема "Фавбет".
Що ще варто знати
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