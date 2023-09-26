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Украинцы получили 70 млрд грн льготных кредитов: куда потратили деньги

26 сентября 2023 12:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в Украине — куда украинцы потратили 70 млрд грн льготных займов
Деньги в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

С начала 2023 года украинский бизнес получил 70 млрд гривен льготных кредитов. Речь идет о предоставленных средствах в рамках действия правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом информирует Министерство экономики.

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Как отмечается, только за прошлую неделю около 700 предпринимателей оформили кредиты на 3,5 млрд грн. С начала старта программы, февраля 2020 года, украинцы получили 73 тысяч кредитов на 237,5 млрд грн.

В 2023 году банки выдали бизнесу 20 тысяч кредитов. Больше всего предприниматели оформили:

  • антикризисных кредитов — на 60,4 млрд грн;
  • на антивоенные цели — 51,5 млрд грн;
  • в поддержку своей деятельности аграрии получили 37,4 млрд грн;
  • на инвестиционные цели — 17,7 млрд грн;
  • торговые компании взяли для пополнения оборотных средств — 4,5 млрд грн кредитов.

Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сферах:

  • сельского хозяйства — 51%;
  • торговли и производства — 26%;
  • промышленной переработки — 14%.

В то же время по суммам заключенных кредитных договоров лидируют следующие регионы:

  • Львовская;
  • Одесская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Винницкая;
  • Киевская область и Киев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.

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