Кредиты в Украине — куда украинцы потратили 70 млрд грн льготных займов

Деньги в руках. Фото: google.com

С начала 2023 года украинский бизнес получил 70 млрд гривен льготных кредитов. Речь идет о предоставленных средствах в рамках действия правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом информирует Министерство экономики.

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Как отмечается, только за прошлую неделю около 700 предпринимателей оформили кредиты на 3,5 млрд грн. С начала старта программы, февраля 2020 года, украинцы получили 73 тысяч кредитов на 237,5 млрд грн.

В 2023 году банки выдали бизнесу 20 тысяч кредитов. Больше всего предприниматели оформили:

антикризисных кредитов — на 60,4 млрд грн;

на антивоенные цели — 51,5 млрд грн;

в поддержку своей деятельности аграрии получили 37,4 млрд грн;

на инвестиционные цели — 17,7 млрд грн;

торговые компании взяли для пополнения оборотных средств — 4,5 млрд грн кредитов.

Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства — 51%;

торговли и производства — 26%;

промышленной переработки — 14%.

В то же время по суммам заключенных кредитных договоров лидируют следующие регионы:

Львовская;

Одесская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Винницкая;

Киевская область и Киев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.

Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.