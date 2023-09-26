Кредиты в Украине — куда украинцы потратили 70 млрд грн льготных займов

Украинцы получили 70 млрд грн льготных кредитов: куда потратили деньги
С начала 2023 года украинский бизнес получил 70 млрд гривен льготных кредитов. Речь идет о предоставленных средствах в рамках действия правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом информирует Министерство экономики.
Сколько и куда тратили средства украинцы
Как отмечается, только за прошлую неделю около 700 предпринимателей оформили кредиты на 3,5 млрд грн. С начала старта программы, февраля 2020 года, украинцы получили 73 тысяч кредитов на 237,5 млрд грн.
В 2023 году банки выдали бизнесу 20 тысяч кредитов. Больше всего предприниматели оформили:
- антикризисных кредитов — на 60,4 млрд грн;
- на антивоенные цели — 51,5 млрд грн;
- в поддержку своей деятельности аграрии получили 37,4 млрд грн;
- на инвестиционные цели — 17,7 млрд грн;
- торговые компании взяли для пополнения оборотных средств — 4,5 млрд грн кредитов.
Чаще всего по программе кредитовались предприятия, работающие в сферах:
- сельского хозяйства — 51%;
- торговли и производства — 26%;
- промышленной переработки — 14%.
В то же время по суммам заключенных кредитных договоров лидируют следующие регионы:
- Львовская;
- Одесская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Винницкая;
- Киевская область и Киев.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на начало и развитие бизнеса.
Также мы писали, что в Украине с 1 октября 2023 года вернутся большие штрафы для бизнеса. Они будут касаться торговли без кассовых аппаратов.