Податки в Україні — ДПС запустила зручний мобільний застосунок

Українцям створили застосунок для сплати податків: як працює сервіс
У Податковій службі повідомили про запуск нового мобільного застосунку, який дозволить зручно й оперативно сплачувати різноманітні збори та податки. Сервіс будуть доповнювати новими можливостями.
Про це йдеться на офіційному порталі ДПС.
Застосунок "Моя податкова"
Як зазначають у відомстві, мобільний застосунок під назвою "Моя податкова" є простим та зручним інструментом для доступу до електронних податкових сервісів, оплати податків через платіжні системи. У застосунку є кілька розділів:
"Мої дані", де міститься така інформація:
- адреса реєстрації, фактичне місце проживання;
- перелік обʼєктів оподаткування;
- обовʼязок сплати грошового зобовʼязання;
- стан фінансових розрахунків.
"Послуги", де доступно:
- можливість направлення запитів на отримання інформації щодо сум сплачених доходів;
- змога подання Податкових декларацій про майновий стан та доходи.
"Повідомлення", де можна перевірити:
- квитанції;
- дані з Державного реєстру фізосіб платників податків про виплачені доходи та утримані податки;
- відомості з ДРФО про джерела та суми нарахованих доходів, утриманих та сплачених податків та військового збору;
- повідомлення контролюючого органу.
Як завантажити податковий застосунок
Як зауважують податківці, мобільний застосунок будуть доопрацьовувати та доповнювати новими можливостями згідно з потребами платників податків. Українці можуть завантажувати застосунок на смартфони, що працюють на iOS й Android.
Також задля вдосконалення роботи й сервісів застосунку запрошують громадян брати участь у тестуванні.
Більше про податкову
Нагадаємо, у Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.
Також ми писали, що Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.