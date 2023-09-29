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Українцям створили застосунок для сплати податків: як працює сервіс

29 вересня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — ДПС запустила зручний мобільний застосунок
Смартфон у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Податковій службі повідомили про запуск нового мобільного застосунку, який дозволить зручно й оперативно сплачувати різноманітні збори та податки. Сервіс будуть доповнювати новими можливостями.

Про це йдеться на офіційному порталі ДПС.

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Застосунок "Моя податкова"

Як зазначають у відомстві, мобільний застосунок під назвою "Моя податкова" є простим та зручним інструментом для доступу до електронних податкових сервісів, оплати податків через платіжні системи. У застосунку є кілька розділів:

"Мої дані", де міститься така інформація:

  • адреса реєстрації, фактичне місце проживання;
  • перелік обʼєктів оподаткування;
  • обовʼязок сплати грошового зобовʼязання;
  • стан фінансових розрахунків.

"Послуги", де доступно:

  • можливість направлення запитів на отримання інформації щодо сум сплачених доходів;
  • змога подання Податкових декларацій про майновий стан та доходи.

"Повідомлення", де можна перевірити:

  • квитанції;
  • дані з Державного реєстру фізосіб платників податків про виплачені доходи та утримані податки;
  • відомості з ДРФО про джерела та суми нарахованих доходів, утриманих та сплачених податків та військового збору;
  • повідомлення контролюючого органу.

 

податки
Джерело: ДПС

Як завантажити податковий застосунок

Як зауважують податківці, мобільний застосунок будуть доопрацьовувати та доповнювати новими можливостями згідно з потребами платників податків. Українці можуть завантажувати застосунок на смартфони, що працюють на iOS й Android.

Також задля вдосконалення роботи й сервісів застосунку запрошують громадян брати участь у тестуванні.

Більше про податкову

Нагадаємо, у Державній податковій службі нагадують, що в Україні у зв'язку з ухваленням закону № 3219-ІХ повернули відповідальність за порушення в розрахунках за товари (послуги). Йдеться про покарання для фізичних осіб-підприємців за відсутність касових апаратів з 1 жовтня 2023 року.

Також ми писали, що Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

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