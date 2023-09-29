Налоги в Украине — ГНС запустила удобное мобильное приложение

Украинцам создали приложение для уплаты налогов: как работает сервис
В Налоговой службе сообщили о запуске нового мобильного приложения, которое позволит удобно и оперативно платить разнообразные сборы и налоги. Сервис будут дополнять новыми возможностями.
Об этом говорится на официальном портале ГНС.
Приложение "Моя налоговая"
Как отмечают в ведомстве, мобильное приложение под названием "Моя налоговая" является простым и удобным инструментом для доступа к электронным налоговым сервисам, оплаты налогов через платежные системы. В приложении есть несколько разделов:
"Мои данные", где содержится следующая информация:
- адрес регистрации, фактическое место жительства;
- перечень объектов налогообложения;
- обязанность уплаты денежного обязательства;
- состояние денежных расчетов.
"Услуги", где доступно:
- возможность направления запросов на получение информации о суммах уплаченных доходов;
- возможность представления Налоговых деклараций об имущественном положении и доходах.
"Сообщения", где можно проверить:
- квитанции;
- данные из Государственного реестра физлиц налогоплательщиков о выплаченных доходах и удержанных налогах;
- сведения из ГРФО об источниках и суммах начисленных доходов, удержанных и уплаченных налогов и военного сбора;
- уведомления контролирующего органа.
Как скачать налоговое приложение
Как отмечают налоговики, мобильное приложение будут дорабатывать и дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Украинцы могут скачивать приложение на смартфоны, работающие на iOS и Android.
Также для совершенствования работы и сервисов приложения приглашают граждан участвовать в тестировании.
Больше о налоговой
Напомним, в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказании для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.
Также мы писали, что Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.