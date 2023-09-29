Налоги в Украине — ГНС запустила удобное мобильное приложение

Смартфон в руках. Фото: Unplush

В Налоговой службе сообщили о запуске нового мобильного приложения, которое позволит удобно и оперативно платить разнообразные сборы и налоги. Сервис будут дополнять новыми возможностями.

Об этом говорится на официальном портале ГНС.

Читайте также:

Приложение "Моя налоговая"

Как отмечают в ведомстве, мобильное приложение под названием "Моя налоговая" является простым и удобным инструментом для доступа к электронным налоговым сервисам, оплаты налогов через платежные системы. В приложении есть несколько разделов:

"Мои данные", где содержится следующая информация:

адрес регистрации, фактическое место жительства;

перечень объектов налогообложения;

обязанность уплаты денежного обязательства;

состояние денежных расчетов.

"Услуги", где доступно:

возможность направления запросов на получение информации о суммах уплаченных доходов;

возможность представления Налоговых деклараций об имущественном положении и доходах.

"Сообщения", где можно проверить:

квитанции;

данные из Государственного реестра физлиц налогоплательщиков о выплаченных доходах и удержанных налогах;

сведения из ГРФО об источниках и суммах начисленных доходов, удержанных и уплаченных налогов и военного сбора;

уведомления контролирующего органа.

Источник: ГНС

Как скачать налоговое приложение

Как отмечают налоговики, мобильное приложение будут дорабатывать и дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Украинцы могут скачивать приложение на смартфоны, работающие на iOS и Android.

Также для совершенствования работы и сервисов приложения приглашают граждан участвовать в тестировании.

Больше о налоговой

Напомним, в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказании для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.

Также мы писали, что Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.