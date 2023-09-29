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Украинцам создали приложение для уплаты налогов: как работает сервис

29 сентября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги в Украине — ГНС запустила удобное мобильное приложение
Смартфон в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Налоговой службе сообщили о запуске нового мобильного приложения, которое позволит удобно и оперативно платить разнообразные сборы и налоги. Сервис будут дополнять новыми возможностями.

Об этом говорится на официальном портале ГНС.

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Приложение "Моя налоговая"

Как отмечают в ведомстве, мобильное приложение под названием "Моя налоговая" является простым и удобным инструментом для доступа к электронным налоговым сервисам, оплаты налогов через платежные системы. В приложении есть несколько разделов:

"Мои данные", где содержится следующая информация:

  • адрес регистрации, фактическое место жительства;
  • перечень объектов налогообложения;
  • обязанность уплаты денежного обязательства;
  • состояние денежных расчетов.

"Услуги", где доступно:

  • возможность направления запросов на получение информации о суммах уплаченных доходов;
  • возможность представления Налоговых деклараций об имущественном положении и доходах.

"Сообщения", где можно проверить:

  • квитанции;
  • данные из Государственного реестра физлиц налогоплательщиков о выплаченных доходах и удержанных налогах;
  • сведения из ГРФО об источниках и суммах начисленных доходов, удержанных и уплаченных налогов и военного сбора;
  • уведомления контролирующего органа.

 

налоги
Источник: ГНС

Как скачать налоговое приложение

Как отмечают налоговики, мобильное приложение будут дорабатывать и дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Украинцы могут скачивать приложение на смартфоны, работающие на iOS и Android.

Также для совершенствования работы и сервисов приложения приглашают граждан участвовать в тестировании.

Больше о налоговой

Напомним, в Государственной налоговой службе напоминают, что в Украине в связи с принятием закона №3219-ІХ вернули ответственность за нарушение в расчетах за товары (услуги). Речь идет о наказании для физических лиц-предпринимателей за отсутствие кассовых аппаратов с 1 октября 2023 года.

Также мы писали, что Налоговая служба Украины имеет право запрашивать финансовую информацию по счетам. За игнорирование предусмотрено наказание в виде штрафов в десятки тысяч гривен.

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