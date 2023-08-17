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Українців попередили про небезпечну партію вина "Кагор": деталі

17 серпня 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держпродспоживслужба попередила про небезпечну партію вина Кагор
Покупці у магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держпродспоживслужба повідомила про виявлення фунгіциду каптану у виноградному вині "Кагор". Операторів ринку закликали у разі появи вказаного вантажу в обігу повідомити відомство.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь Держпродспоживслужби України.

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Деталі

Як зазначається, головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області отримало повідомлення від європейської системи швидкого реагування щодо харчових продуктів та кормів #RASFF щодо виявлення каптану у виноградному вині "Кагор" з датою розливу 13 липня 2023 року, що експортувалось з України у Польщу. Виробником вказане ПрАТ "Харчовик", вул. Заводська 34, м. Болград, Болградський р-н, Одеська обл.

"Звертаємося до операторів ринку! У разі виявлення вказаного вантажу в обігу просимо повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області: [email protected]", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про фунгіцид Каптан

Фахівці зауважили, що каптан має високу фунгіцидну і слабку бактерицидну активність та використовують як високоефективний замінник бордоської рідини для профілактичного захисту проти таких хвороб винограду. Сприяє підвищенню лежкості плодів у період зберігання, однак під час обробки виноградної лози каптан негативно впливає на спиртове бродіння, гальмує розвиток дріжджових грибів.

Фунгіциди можуть завдавати шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу у разі неправильного використання. Тому недбале ставлення або перевищення дозування загрожує серйозними наслідками.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на українському ринку небезпечного продукту. Йдеться про ввезення меленої кави, яка містить шкідливу для здоров'я речовину.

Також ми писали, що на український ринок потрапила з Польщі броколі, яку, як виявилось, обробили небезпечним хімічним препаратом — хлорпірифосом.

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