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Українців попередили про появу небезпечного продукту на ринку: деталі

7 червня 2023 16:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Продукти в Україні — фахівці попередили про нову небезпеку
Покупці у продуктовому відділі магазину. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на ринках та в магазинах небезпечного продукту. Йдеться про ввезення броколі, оброблене шкідливим для здоров'я препаратом.

Про це інформує Головне управління Держспоживслужби.

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Що відомо про небезпечний броколі

Як зазначають у відомстві, на український ринок потрапило з Польщі броколі, яке, як виявилось, обробили небезпечним хімічним препаратом — хлорпірифосом. Його використовують  для знищення комах, а в разі потрапляння в організм людини — може викликати отруєння та подальші негативні наслідки для здоров'я.

Українські фахівці отримали сповіщення про потрапляння небезпечного продукту через міжнародну систему швидкого реагування. Постачальником вказаний Prosto Frosto Sp. z oo

Броколі надійшло на підприємство з гуртових продажів заморожених овочів — "Здоровий продукт". Компанії доведеться вилучити все броколі, яке надійшло від цього постачальника.

Українців, які виявлять броколі вищевказаного постачальника, закликають звертатися у Головне управління Держспоживслужби.

Негативні наслідки для здоров'я

За словами експертів, інсектицид хлорпірифос небезпечний тим, що як мінімум викликає гостре отруєння. Пестицид здатен призвести до судом, паралічу дихання та навіть смерті.

Вчені виявили дуже багато побічних загроз для здоров'я людини від інсектициду. Через це за кордоном замислилися про запровадження заборони його використання.

Раніше ми писали, що в Україні підвищилися ціни на овочі у супермаркетах. Йдеться про картоплю, капусту, моркву, буряк та цибулю.

Нагадаємо, раніше фахівці назвали продукти, які уповільнюють роботу клітин, що призводить до передчасного старіння.

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