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На український ринок надійшла небезпечна мелена кава: що відомо

20 липня 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держспоживслужба попередила про небезпечну каву на українському ринку
Продуктовий магазин. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Фахівці Держспоживслужби попереджають українців про появу на українському ринку небезпечного продукту. Йдеться про ввезення меленої кави, яка містить шкідливу для здоров'я речовину.

Про це інформує Головне управління Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Попередження від Держспоживслужби

Як зазначається, йдеться про поставки кави, виробленої в Італії. Було встановлено, що в її складі є охратоксин А, що має відношення до цвілевих грибів, який вважається дуже токсичним для людини.

У Держспоживслужби зауважують, що небезпечна кава вже може бути на полицях столичних магазинів.

"Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed — RASFF) надійшло повідомлення від 18 липня 2023 року № 2023.4690-fup2 стосовно виявлення охратоксину А в меленій каві", — йдеться у повідомленні.

Виробником є Gruppo Gimoka srl, Trezzano S/N, Італія. Продукт експортували з Австрії (оптовик: GUNZ Warenhandels GmbH, Mäder). Отримувачем в Україні вказано: ТОВ "ТД ГУРМАНДІЗ", вул. Костянтинівська 72, м. Київ.

Чим небезпечний охратоксин А

За даними вчених, Охратоксин А небезпечний тим, що може викликати гострі отруєння, що дають серйозні ускладнення на нирки та печінку з накопичувальним ефектом. Він може викликати нудоту, блювання, прискорене серцебиття, запаморочення та судоми, а також може призвести до раку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на український ринок потрапило з Польщі броколі, яке, як виявилось, обробили небезпечним хімічним препаратом — хлорпірифосом.

Раніше фахівці назвали продукти, які уповільнюють роботу клітин, що призводить до передчасного старіння.

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