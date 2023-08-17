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Украинцев предупредили об опасной партии вина "Кагор": детали

17 августа 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Госпродслужба предупредила об опасной партии вина Кагор
Покупатели в магазине. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госпродслужба сообщила об обнаружении фунгицида каптана в виноградном вине "Кагор". Операторов рынка призвали в случае появления указанного груза в обращении сообщить ведомство.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений Госпродпотребслужбы Украины.

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Подробности

Как отмечается, главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области получило сообщение от европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF об обнаружении каптана в виноградном вине "Кагор" с датой разлива 13 июля 2023 года, которое экспортировалось из Украины в Польшу. Производителем указано ЧАО "Пищевик", ул. Заводская 34, г. Болград, Болградский р-н, Одесская обл.

"Обращаемся к операторам рынка! В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области: [email protected]", — говорится в сообщении.

Что известно о фунгициде Каптан

Специалисты отметили, что каптан обладает высокой фунгицидной и слабой бактерицидной активностью и используется как высокоэффективный заменитель бордоской жидкости для профилактической защиты против таких болезней винограда. Способствует повышению лежкости плодов в период хранения, однако при обработке виноградной лозы каптан негативно влияет на спиртовое брожение, тормозит развитие дрожжевых грибов.

Фунгициды могут наносить вред здоровью и окружающей среде в случае неправильного использования. Поэтому небрежное отношение или превышение дозировки чревато серьезными последствиями.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.

Также мы писали, что на украинский рынок попала из Польши брокколи, которую, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом — хлорпирифосом.

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