Госпродслужба предупредила об опасной партии вина Кагор

Украинцев предупредили об опасной партии вина "Кагор": детали
Госпродслужба сообщила об обнаружении фунгицида каптана в виноградном вине "Кагор". Операторов рынка призвали в случае появления указанного груза в обращении сообщить ведомство.
Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений Госпродпотребслужбы Украины.
Подробности
Как отмечается, главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области получило сообщение от европейской системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам #RASFF об обнаружении каптана в виноградном вине "Кагор" с датой разлива 13 июля 2023 года, которое экспортировалось из Украины в Польшу. Производителем указано ЧАО "Пищевик", ул. Заводская 34, г. Болград, Болградский р-н, Одесская обл.
"Обращаемся к операторам рынка! В случае обнаружения указанного груза в обращении просим сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области: [email protected]", — говорится в сообщении.
Что известно о фунгициде Каптан
Специалисты отметили, что каптан обладает высокой фунгицидной и слабой бактерицидной активностью и используется как высокоэффективный заменитель бордоской жидкости для профилактической защиты против таких болезней винограда. Способствует повышению лежкости плодов в период хранения, однако при обработке виноградной лозы каптан негативно влияет на спиртовое брожение, тормозит развитие дрожжевых грибов.
Фунгициды могут наносить вред здоровью и окружающей среде в случае неправильного использования. Поэтому небрежное отношение или превышение дозировки чревато серьезными последствиями.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее специалисты Госпотребслужбы предупреждают украинцев о появлении на украинском рынке опасного продукта. Речь идет о ввозе молотого кофе, который содержит вредное для здоровья вещество.
Также мы писали, что на украинский рынок попала из Польши брокколи, которую, как оказалось, обработали опасным химическим препаратом — хлорпирифосом.