Як змінились умови програми Доступні кредити 5−7−9

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзєв

Державна програма стимулювання малого і середнього бізнесу "Доступні кредити 5−7−9%", яка стала одним з важливих факторів стабільності фінансової системи України під час війни, змінила свої умови.

Про нові умови програми "Доступні кредити 5−7−9" в колонці для NV написав заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

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Банкір відзначає стійкість українського бізнесу, який з січня 2022 року до серпня 2023-го продемонстрував спад ринку кредитування лише на 4% (32 млрд грн).

"Навіть якщо вирахувати вплив зростання курсу долара у липні 2023 року, то умовний обсяг падіння можна оцінити в 12%, що все одно залишається високим показником стійкості ринку", — зазначає Юрій Каціон.

За його словами, одним з важливих факторів підтримки ринку стала державна програма "Доступні кредити 5−7−9%". Її реалізація, за даними Фонду розвитку підприємництва, збільшила обсяги кредитування на 63 млрд грн за згадані 17 місяців, що означає збільшення фінансування за програмою вдвічі з січня 2022 року.

Водночас умови програми нещодавно було змінено.

Які нові умови програми "Доступні кредити 5−7−9"

Нові умови програми "Доступні кредити 5−7−9%", ухвалені Кабміном у вересні, стали відповіддю на нові виклики в економічній ситуації, що склалась на ринку. Найбільш відчутні зміни — зосередження програми на підтримці бізнесу на деокупованих територіях.

"Зважаючи на обмежені фінансові можливості держави, абсолютно логічним є зосередження на підтримці саме тих компаній, які постраждали найбільше: зазнали руйнувань, втратили чи майже втратили виробничі потужності, чиї поля заміновані", — каже банкір.

Такі підприємства зможуть сплачувати за новими умовами програми проценти до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні потреби та 3% на фінансування оборотного капіталу.

До того ж таким підприємствам підвищили можливий ліміт фінансування. Це вже не 60 чи 90 млн грн, як було на початку програми у 2022 році, а 150 млн грн.

Для решти компаній, які вже адаптувались до поточних умов, процентна ставка залишається на рівні 7% або 9% на інвестиційні потреби та підвищується до 13% річних на фінансування оборотних коштів.

Так само зроблено акцент на інвестиційних проєктах, енергомодернізації й переробній галузі як пріоритетній. Суму фінансування за такими кредитами збільшено до 150 млн грн і термін також збільшений до 10 років.

"Відповідно, інвестиційні проєкти середнього обсягу вже можуть бути реалізовані за участю держави. Якщо враховувати власні кошти, що додасть підприємець, то вартість інвестиційного проєкту становитиме 200−220 млн грн", — підраховує Юрій Каціон.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що український бізнес може отримати гранти у межах програми "EU4Business". Зокрема, гроші можна спрямувати на заробітні плати працівникам.

Так, лише клієнтам державного Ощадбанку погодили 289 грантів у рамках програми "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".

Гроші отримали понад 230 фізосіб-підприємців та понад 50 компаній. Загалом конкурс реалізують за фінансової підтримки німецького уряду та Європейського Союзу. Гроші виплачують через: Ощадбанк, ПриватБанк та банк "Львів".

Сукупно програма передбачає надання 750 грантів. Максимально можлива сума — 160 тис. гривень.

Також ми писали про гранти, які можуть отримати ветерани від держави на відкриття власної справи, запуск та розвиток бізнесу.

Згідно з умовами надання грантів, на ці кошти можуть претендувати як учасники бойових дій, так і особи з інвалідністю внаслідок війни. На виплати може розраховувати хтось із подружжя.

