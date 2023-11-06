Как изменились условия программы Доступные кредиты 5−7−9

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE / Олег Переверзев

Государственная программа стимулирования малого и среднего бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%", которая стала одним из важнейших факторов стабильности финансовой системы Украины во время войны, изменила свои условия.

О новых условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9" в колонке для NV написал замглавы правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион.

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Банкир отмечает устойчивость украинского бизнеса, который с января 2022 года по август 2023-го продемонстрировал спад рынка кредитования всего на 4% (32 млрд грн).

"Даже если вычесть влияние роста курса доллара в июле 2023 года, то условный объем падения можно оценить в 12%, что все равно остается высоким показателем устойчивости рынка", — отмечает Юрий Кацион.

По его словам, одним из важных факторов поддержки рынка стала государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее реализация, по данным Фонда развития предпринимательства, увеличила объемы кредитования на 63 млрд грн за 17 месяцев, что означает увеличение финансирования по программе вдвое с января 2022 года.

В то же время, условия программы недавно были изменены.

Какие новые условия программы "Доступные кредиты 5-7-9"

Новые условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", принятые Кабмином в сентябре, стали ответом на новые вызовы в сложившейся экономической ситуации на рынке. Наиболее ощутимые изменения — сосредоточение программы на поддержке бизнеса на деоккупированных территориях.

"Учитывая ограниченные финансовые возможности государства, абсолютно логичным является сосредоточение на поддержке именно тех компаний, которые пострадали больше всего: испытали разрушения, потеряли или почти потеряли производственные мощности, чьи поля заминированы", — говорит банкир.

Такие предприятия смогут платить по новым условиям программы проценты до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные нужды и 3% на финансирование оборотного капитала.

К тому же, таким предприятиям повысили возможный лимит финансирования. Это уже не 60 или 90 млн грн, как было в начале программы в 2022 году, а 150 млн грн.

Для остальных компаний, уже адаптировавшихся к текущим условиям, процентная ставка остается на уровне 7% или 9% на инвестиционные нужды и повышается до 13% годовых на финансирование оборотных средств.

Также сделан акцент на инвестиционных проектах, энергомодернизации и перерабатывающей отрасли как приоритетной. Сумма финансирования по таким кредитам увеличена до 150 млн грн и срок также увеличен до 10 лет.

"Соответственно, инвестиционные проекты среднего объема уже могут быть реализованы с участием государства. Если учитывать собственные средства, которые прибавит предприниматель, то стоимость инвестиционного проекта будет составлять 200-220 млн грн", — подсчитывает Юрий Кацион.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что украинский бизнес может получить гранты в рамках программы "EU4Business". В частности, деньги можно направить на заработную плату работникам.

Только клиентам государственного Ощадбанка согласовали 289 грантов в рамках программы "EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация МСП".

Деньги получили более 230 физлиц-предпринимателей и более 50 компаний. В общем, конкурс реализуют при финансовой поддержке немецкого правительства и Европейского Союза. Деньги выплачивают через Ощадбанк, ПриватБанк и банк "Львов".

Совокупно программа предусматривает предоставление 750 грантов. Максимально возможная сумма — 160 тыс. гривен.

Также мы писали о грантах, которые могут получить ветераны от государства на открытие собственного дела, запуск и развитие бизнеса.

Согласно условиям предоставления грантов, на эти средства могут претендовать как участники боевых действий, так и лица с инвалидностью в результате войны. На выплаты может рассчитывать кто-то из супругов.