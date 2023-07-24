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В Україні масово банкрутують комунальні підприємства: дані Opendatabot

24 липня 2023 10:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні підприємства масово банкрутують — дані Opendatabot
Працівник на заводі. Фото: prozorro.sale
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за останні десять років збанкрутували понад 1,4 тисячі комунальних підприємств. Містами-лідерами стали Дніпро, Херсон та Харків.

Про це свідчать дані компанії, що надає доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу Opendatabot.

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Масове банкрутство підприємств

Як свідчать дані моніторингу, зростання банкрутства підприємств, що належить містам, фіксувалося щороку, найбільше — 2021 року.

підприємства
Джерело: Opendatabot

Найчастіше визнавали несплатоспроможними та ліквідували комунпідприємства у Дніпропетровській, Київській, Львівській, Харківській та Одеській областях.

З-поміж усіх міст найбільшу кількість ліквідували у Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні та Харкові, а також Львові.

підприємства
Джерело: Opendatabot

За словами юристів, замість банкрутства та здійснення розрахунків з кредиторами переважна більшість підприємств заявляють про самоліквідацію, тому у судовому реєстрі з’являється тільки 10% справ.

У випадках, коли комунапідприємства самоліквідуються, поза судовими процедурами банкрутства, кредитори не встигають вчасно відреагувати та подати до суду для стягнення боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів повідомили про затримки із рішеннями на надання державних мікрогрантів для сфери бізнесу. Причиною називають велику кількість заявок та популярність програми "Власна справа" серед українців.

Також ми писали, що у 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними з країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки на запити податківців.

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