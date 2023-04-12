Податки в Україні — податківцям відкриють доступ до рахунків українців

Українська фінустанова "Ощадбанк" у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2023 році в Україні має запрацювати автоматичний обмін фінансовими та податковими даними із країнами Європейського союзу (ЄС). Юристи запевняють, що на українців чекає повна "детінізація" через розкриття банками відомостей про рахунки та залишки на них на запити податківців.

Новини.LIVE публікують все, що відомо відкриття доступу до рахунків.

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Обмін даними між податковими України та ЄС

Наприкінці березня поточного року український парламент ухвалив законопроєкт щодо автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки №8131. Він передбачає, що перший такий обмін даними може статися у 2024 році за період — із 1 липня по 31 грудня 2023-го. Документ чекає підпису президента.

Як пояснювали автори законопроєкту, обмін інформацією між українськими та європейськими податківцями є частиною плану BEPS. Автоматичний обмін дозволив би податковій виявляти та блокувати незадекларовані прибутки податкових резидентів за межами України, а також тримати під пильним контролем правильність декларування доходів та повну сплату податків.

За словами юристів, метою такого обміну є боротьба з ухиленням від сплати податків та цілковита "детінізація" прибутків громадян.

"Деякі податкові резиденти України можуть приховувати свої доходи за кордоном. Автоматичний обмін інформацією стане додатковим стимулом для своєчасного декларування доходів та сплати податків в Україні", — стверджують фахівці.

Як працюватиме механізм збору даних

У рамках автоматичного обміну інформацією банки матимуть можливість збирати відомості про всі рахунки платників податків інших країн в Україні та оперативно передавати у податкову. Після чого податківці передаватимуть такі дані у податкові служби інших країн у залежності від статусу податкової резидентності (де громадяни мають сплачувати податки), а також отримуватимуть аналогічні відомості про українських платників податків.

Під обмін потрапить така інформація:

ім'я/назва власника рахунку;

дата народження, адреса;

податковий номер;

номер банківського рахунку;

залишок наприкінці року; загальна сума доходів від фінансових активів за звітний період.

"Інформація, що підлягає обміну, стосується залишків готівки на рахунках, депозитів у банках, цінних паперів на інвестиційних рахунках тощо", — розповіли юристи.

Також автоматичному обміну підлягатиме інформація щодо компаній, які отримують щонайменше половину пасивного доходу, як приклад, дивіденди. Так працює багато відкритих українськими громадянами компаній на Кіпрі, офшорних зонах.

При цьому за невиконання вимог обміну даними штрафуватимуть самих фінансових агентів. Розмір штрафу становитиме 100 мінімальних заробітних плат (670 тисяч грн). Банк чи страхова компанія, навіть сплативши штраф, не будуть звільнені від обов'язку передати у податкову інформацію про рахунки.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

Нагадаємо, в Україні звільнили від податків на нерухомість деякі житлові та нежитлові об’єкти. Йдеться про ті, які були зруйновані чи пошкоджені через російську збройну агресію.