Коммунальные предприятия массово банкротятся — данные Opendatabot

Работник на заводе. Фото: prozorro.sale

В Украине за последние десять лет обанкротились более 1,4 тысячи коммунальных предприятий. Городами-лидерами стали Днепр, Херсон и Харьков.

Об этом свидетельствуют данные компании, предоставляющей доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса Opendatabot.

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Массовое банкротство предприятий

Как свидетельствуют данные мониторинга, рост банкротства предприятий, принадлежащих городам, фиксировался ежегодно, больше всего — в 2021 году.

Источник: Opendatabot

Чаще всего признавали несостоятельными и ликвидировали коммунпредприятия в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областях.

Среди всех городов наибольшее количество ликвидировали в Днепре, Кривом Роге, Херсоне и Харькове, а также Львове.

Источник: Opendatabot

По словам юристов, вместо банкротства и расчетов с кредиторами подавляющее большинство предприятий заявляют о самоликвидации, поэтому в судебном реестре появляется только 10% дел.

В случаях, когда коммунальные предприятия самоликвидируются, вне судебных процедур банкротства, кредиторы не успевают вовремя отреагировать и подать в суд для взыскания долга.

Что еще стоит знать

Напомним, в Кабинете министров сообщили о задержках с решениями по предоставлению государственных микрогрантов для сферы бизнеса. Причиной называют большое количество заявок и популярность программы "Власна справа" среди украинцев.

Также мы писали, что в 2023 года в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах по запросам налоговиков.