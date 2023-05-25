Робота в Україні — на ринку праці з'явиться багато вакансій

Офіціант у закладі громадського харчування. Фото: Freepik

На українському ринку праці в рамках урядової програми "єРобота" з'явиться 11 тисяч робочих місць. За рік держава вже видала грантів для 4,6 тис. підприємців на власний бізнес, який передбачає появу нових вакансій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Як зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, за цією програмою, яка діє з липня минулого року, держава видала на старт та розвиток бізнесу 3 мільярди гривень.

Мінекономіки кілька разів змінювало умови програми, зокрема останні зміни передбачають розширення напрямків використання мікрогранту — тепер бізнесменам дозволяється придбати за ці кошти транспортні засоби для провадження підприємницької діяльності.

Також збільшили з 15 до 20 робочих днів термін, протягом якого громадянин, який отримав грант, має зареєструватися як фізособа-підприємець, та підписати договір на отримання гранту та відкрити рахунок для зарахування коштів.

Бережна зауважила, що існує домовленість із Державною службою зайнятості, в межах якої бізнесменам на новостворені робочі місця пропонують кандидатів серед офіційно зареєстрованих безробітних осіб.

"Якщо ж грант, що виграв, протягом пів року з моменту перерахування коштів не працевлаштував людей, він зобов'язаний повернути гроші державі. Це невиконання ключової умови надання коштів, тому гроші мають бути повернені", — додала вона.

Які суми можна отримати за програмою

У рамках грантової програми "Власна справа" можна отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень. Гроші можна витратити на купівлю чи лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, на оренду приміщення. Надають мікрогранти підприємцям, а також тим, хто лише мріє стати бізнесменом. Головна умова — створення одного-двох робочих місць.

З квітня до грантової програми "Власна справа" можуть долучатися ветерани. Вони також можуть отримати гранти на розвиток бізнесу до 250 тис. гривень, другий з подружжя ветерана — грант до 500 тис. гривень, консорціум ветеранів — грант до 1 млн гривень.

Нагадаємо, в Україні у травні 2023 року стартувала програма E-Export Intensive для підприємців, які у зв'язку з війною змушені перезапускати бізнес. У її рамках можна буде отримати гранти до 35 тисяч доларів.

Також ми писали, що з 1 липня 2023 року мають намір повернути правила Податкової системи, що діяли до війни. Країні бракує доходів від податкових надходжень.