Бізнес в Україні — оновлено рекорд за кількістю нових ФОПів

В Україні оновили рекорд за кількістю нових бізнесів
В Україні у червні 2023 року громадяни активніше відкривали новий бізнес. Показник став рекордним за останні три роки.
Про це свідчить інформація сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.
Як змінилась ситуація з бізнесом
Згідно з цією інформацією, у червні українцям вдалося перевершити найбільший показник з відкриття ФОПів 2020 року. Зареєстрували більш ніж 31 тисячу.
При цьому найбільш затребувані галузі, у яких планують працювати громадяни, залишаються незмінними. У першому півріччі 2023 року лідирують такі сфери:
- роздрібна торгівля — власну справу розпочали понад 38 тисяч громадян;
- комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність — 12 тисяч фізосіб-підприємців;
- надання інших індивідуальних послуг — понад 8 тисяч ФОПів.
Регіонально лідирують такі міста та області за кількістю новостворених бізнесів за результатом першого півріччя:
- Київ — більш ніж 19 тисяч;
- Дніпропетровська — близько 12 тисяч;
- Львівська — 10 тисяч;
- Харківська — 9,4 тисячі;
- Одеська область — 9,2 тисячі.
Негативні показники з реєстрації нового бізнесу залишаються у регіонах, які окуповані та де ведуться бойові дії.
Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.