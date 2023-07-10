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В Україні оновили рекорд за кількістю нових бізнесів

10 липня 2023 10:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бізнес в Україні — оновлено рекорд за кількістю нових ФОПів
Бізнес-показники та розрахунки. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у червні 2023 року громадяни активніше відкривали новий бізнес. Показник став рекордним за останні три роки.

Про це свідчить інформація сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

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Згідно з цією інформацією, у червні українцям вдалося перевершити найбільший показник з відкриття ФОПів 2020 року. Зареєстрували більш ніж 31 тисячу.

При цьому найбільш затребувані галузі, у яких планують працювати громадяни, залишаються незмінними. У першому півріччі 2023 року лідирують такі сфери:

  • роздрібна торгівля — власну справу розпочали понад 38 тисяч громадян;
  • комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність — 12 тисяч фізосіб-підприємців;
  • надання інших індивідуальних послуг — понад 8 тисяч ФОПів.
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Джерело: Opendatabot

Регіонально лідирують такі міста та області за кількістю новостворених бізнесів за результатом першого півріччя:

  • Київ — більш ніж 19 тисяч;
  • Дніпропетровська — близько 12 тисяч;
  • Львівська —  10 тисяч;
  • Харківська — 9,4 тисячі;
  • Одеська область — 9,2 тисячі.

Негативні показники з реєстрації нового бізнесу залишаються у регіонах, які окуповані та де ведуться бойові дії.

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Джерело: Opendatabot

Нагадаємо, українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

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