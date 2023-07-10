Бизнес в Украине — обновлен рекорд по количеству новых ФЛП

Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik

В Украине в июне 2023 года граждане активнее открывали новый бизнес. Показатель стал рекордным за последние три года.

Об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Читайте также:

Как изменилась ситуация с новым бизнесом

Согласно этой информации, в июне украинцам удалось превзойти наибольший показатель по открытию ФЛП 2020 года. Зарегистрировали более 31 тысячи.

При этом наиболее востребованные области, в которых планируют работать граждане, остаются неизменными. В первом полугодии 2023 года лидируют следующие сферы:

розничная торговля — собственное дело открыли более 38 тысяч граждан;

компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность — 12 тысяч физлиц-предпринимателей;

предоставление других индивидуальных услуг — более 8 тысяч ФЛП.

Источник: Opendatabot

Регионально лидируют такие города и области по количеству созданных бизнесов по результатам первого полугодия:

Киев — более 19 тысяч;

Днепропетровская — около 12 тысяч;

Львовская — 10 тысяч;

Харьковская — 9,4 тысячи;

Одесская область — 9,2 тысячи.

Негативные показатели по регистрации нового бизнеса остаются в регионах, которые оккупированы и где ведутся боевые действия.

Источник: Opendatabot

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.