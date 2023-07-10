Бизнес в Украине — обновлен рекорд по количеству новых ФЛП

В Украине обновили рекорд по количеству новых бизнесов
В Украине в июне 2023 года граждане активнее открывали новый бизнес. Показатель стал рекордным за последние три года.
Об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.
Как изменилась ситуация с новым бизнесом
Согласно этой информации, в июне украинцам удалось превзойти наибольший показатель по открытию ФЛП 2020 года. Зарегистрировали более 31 тысячи.
При этом наиболее востребованные области, в которых планируют работать граждане, остаются неизменными. В первом полугодии 2023 года лидируют следующие сферы:
- розничная торговля — собственное дело открыли более 38 тысяч граждан;
- компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность — 12 тысяч физлиц-предпринимателей;
- предоставление других индивидуальных услуг — более 8 тысяч ФЛП.
Регионально лидируют такие города и области по количеству созданных бизнесов по результатам первого полугодия:
- Киев — более 19 тысяч;
- Днепропетровская — около 12 тысяч;
- Львовская — 10 тысяч;
- Харьковская — 9,4 тысячи;
- Одесская область — 9,2 тысячи.
Негативные показатели по регистрации нового бизнеса остаются в регионах, которые оккупированы и где ведутся боевые действия.
Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.