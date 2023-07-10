Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Бизнес arrow В Украине обновили рекорд по количеству новых бизнесов arrow

В Украине обновили рекорд по количеству новых бизнесов

10 июля 2023 10:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине — обновлен рекорд по количеству новых ФЛП
Бизнес-показатели и расчеты. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июне 2023 года граждане активнее открывали новый бизнес. Показатель стал рекордным за последние три года.

Об этом свидетельствует информация сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot.

Читайте также:

Как изменилась ситуация с новым бизнесом

Согласно этой информации, в июне украинцам удалось превзойти наибольший показатель по открытию ФЛП 2020 года. Зарегистрировали более 31 тысячи.

При этом наиболее востребованные области, в которых планируют работать граждане, остаются неизменными. В первом полугодии 2023 года лидируют следующие сферы:

  • розничная торговля — собственное дело открыли более 38 тысяч граждан;
  • компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность — 12 тысяч физлиц-предпринимателей;
  • предоставление других индивидуальных услуг — более 8 тысяч ФЛП.
фоп
Источник: Opendatabot

Регионально лидируют такие города и области по количеству созданных бизнесов по результатам первого полугодия:

  • Киев — более 19 тысяч;
  • Днепропетровская — около 12 тысяч;
  • Львовская — 10 тысяч;
  • Харьковская — 9,4 тысячи;
  • Одесская область — 9,2 тысячи.

Негативные показатели по регистрации нового бизнеса остаются в регионах, которые оккупированы и где ведутся боевые действия.

фоп
Источник: Opendatabot

Напомним, украинцы должны своевременно уплачивать Единый социальный взнос. Иначе на нарушителей за несвоевременно уплаченные суммы начислят штрафы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз