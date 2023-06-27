Приватизація в Україні — ТОП-5 найдорожчих лотів

Історичний готель "Ермітаж" у Києві. Фото: google.com

У Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п'ять років державна казна поповнилась на 14 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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Підсумки малої приватизації

Як зазначають у Міністерстві економіки, за час дії реформи було проведено близько 5 тисяч приватизаційних успішних торгів, з них:

1,7 тис. торгів — розпродаж Фонду державного майна України (ФДМУ) та регіональних відділень на 9,8 млрд грн;

3,2 тис. — торги, оголошені громадами, на 3,8 млрд грн.

Загалом в аукціонах взяли участь близько 9 тисяч учасників.

Зокрема, через систему державних електронних продажів "Прозорро.Продажі" бізнес придбав близько 5 тис. обʼєктів державної та комунальної форми власності.

Топ-5 найцінніших об'єктів

У списку такі найдорожчі державні обʼєкти, які були приватизовані за п'ять років:

столичний готель "Дніпро" — 1,1 млрд гривень;

Калуська ТЕЦ — понад 800 млн гривень;

Львівська виправна колонія — 377,5 млн гривень;

історичний готель "Ермітаж" у Києві — 311 млн гривень;

найстаріше виноробне підприємство "Одесавинпром" — 235 млн гривень.

Велика приватизація в Україні

Днями президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає відновлення "великої приватизації" в Україні. У Фонді держмайна переконані, що залучення нових приватних інвестицій у держоб'єкти та підприємства стануть запорукою запровадження нових технологій, модернізації економіки, розвитку інфраструктури та підвищення рівня конкурентоспроможності країни загалом.

При цьому, очікується, що у держвласності залишаться ключові підприємства оборонно-промислового комплексу, критичної інфраструктури, об'єкти енергетичного сектору, машинобудування, які є основою для національної безпеки країни.

Нагадаємо, раніше у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів вже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.

Також ми писали, що переможці приватизаційних аукціонів державних об'єктів мусять заплатити багатомільйонні борги. Йдеться про заборгованість, яка утворилась у підприємств перед бюджетом та працівниками.