Российские активы — в Украине продадут первое санкционное предприятие

Аукционные торги. Фото: google.com

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на приватизационный аукцион первый российский санкционный актив в августе 2023 года. В состав актива, в частности, входят более 20 объектов недвижимого имущества.

Об этом информирует пресс-центр Фонда госимущества.

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Продажа российских объектов

Как отмечается, среди запланированных к реализации объектов — российский актив, который конфисковала Украина. Речь идет об ООО "Инвестагро". В его составе — 25 объектов недвижимого имущества, а также 12 объектов движимого. Известно, что штатная численность работников этого объекта — 27 человек.

Стартовая стоимость предприятия — 55 млн гривен. Аукцион будет проведен 10 августа 2023 года.

В целом в последний месяц лета Фонд госимущества намерен выставить на приватизационные аукционы 41 объект. Также попытаются продать в очередной раз Белгород-Днестровский порт.

"В августе Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию 41 объект, из которых 14 государственные предприятия и пакеты акций, другие — склады, админздания, гаражи и т.д.", — подчеркнули в фонде.

В частности, продадут:

в Ровенской области — восемь объектов;

в Днепропетровской — пять объектов;

в Черниговской — пять объектов;

в Волынской — три объекта;

во Львовской — три объекта;

в Тернопольской — три объекта;

в Полтавской — три объекта.

Общая стартовая стоимость активов составляет более 350 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.

Также мы писали, что в Фонде государственных имуществ заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.